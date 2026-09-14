Sestri: “Dopo tre anni l’amministrazione mostra il suo volto”

I Circoli del Partito democratico di Sestri Levante, Riva, Santa Vittoria

Che il Sindaco fosse poco incline a mantenere la parola lo avevamo capito in campagna elettorale. Oggi ne prende atto l’intera città: tre anni di amministrazione conditi da annunci disattesi, narrazioni di comodo e zero visione per il futuro.

A partire dalla favola del “buco di bilancio”, smentita dai numeri ufficiali del Comune. O dalla riduzione della TARI del 10%, sbandierata ai quattro venti e rimasta carta straccia. E mentre non ci dispiace che abbia cambiato idea sulla scuola di Pila — dimostrando quanta poca coerenza ci fosse nelle sue battaglie — assistiamo al progressivo smantellamento del sistema scolastico locale e a un totale disinteresse per il sociale e la sanità, ambiti in cui gli impegni assunti si sono rivelati inesistenti.

L’elenco dei punti fermi mai realizzati si allunga ogni giorno: nessun passo avanti per la viabilità di Riva, promesse non mantenute sulla Pestella e un abbandono sistematico delle frazioni, lasciate senza risposte né investimenti.

Non è solo una questione di annunci mancati: è l’incapacità di governare. Una debolezza politica evidente, confermata da una maggioranza che il Sindaco non ha saputo tenere unita e di cui oggi è rimasto letteralmente ostaggio.