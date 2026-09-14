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Presente il comandante del Circomare

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Sestri: cambio di guardia al Locamare; Formicola subentra a Maddalena

14 settembre 2026 | 16:53
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di Redazione

Redazione

Sestri: cambio di guardia al Locamare; Formicola subentra a Maddalena
Il comandante Donato Florio

Cambio di guardia al Locamare di Sestri Levante. Al comandante Sergio Maddalena subentra il collega Alessandro Formicola proveniente dalla Capitaneria di porto di Terracina. Presente il comandante del Circomare di Santa Margherita, tenente di vascello Donato Florio che a ottobre lascerà il comando in Ligure per assumere un delicato incarico al ministero delle Infrastrutture.