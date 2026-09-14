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Sestri: cambio di guardia al Locamare; Formicola subentra a Maddalena
14 settembre 2026 | 16:53
Il comandante Donato Florio
Cambio di guardia al Locamare di Sestri Levante. Al comandante Sergio Maddalena subentra il collega Alessandro Formicola proveniente dalla Capitaneria di porto di Terracina. Presente il comandante del Circomare di Santa Margherita, tenente di vascello Donato Florio che a ottobre lascerà il comando in Ligure per assumere un delicato incarico al ministero delle Infrastrutture.