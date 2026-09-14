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Regione: l’ospedale di Rapallo torna ancora in Consiglio
Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è convocato per martedì 15 settembre dalle 10 alle 14 (poco più di 6 minuti per discutere i 39 argomenti ndr)
- Interrogazione 625 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): procedura di autorizzazione per i pozzi di adduzione acqua potabile siti nei comuni di Arcola (SP) e Vezzano Ligure (SP).
- Interrogazione 626 (Stefano Giordano): gratuità delle prestazioni erogate nelle Case della Comunità e sulla corretta informazione ai cittadini.
- Interrogazione 627 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): gravi criticità del servizio elisoccorso di emergenza presso l’ospedale San Martino.
- Interrogazione 629 (Roberto Arboscello, Armando Sanna, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): trasferimento a Erzelli della centrale operativa del NUE 112.
- Interrogazione 554 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’ipotesi di trasferimento della centrale NUE 112 agli Erzelli.
- Interpellanza 131 (Andrea Orlando, Roberto Arboscello, Armando Sanna, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): situazione di Piaggio Aerospace.
- Interpellanza 132 (Selena Candia, Jan Casella): peggioramento dell’indicatore di grave deprivazione abitativa registrato nella Relazione integrata 2025.
- Interpellanza 42 (Roberto Arboscello, Armando Sanna, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): bandi relativi agli interventi SRD01 – Insediamento giovani agricoltori e SRE01 Investimenti produttivi delle aziende agricole, previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Liguria 2023-2027.
- Interrogazione 520 (Giovanni Battista Pastorino): ospedale di Rapallo.
- Interrogazione 601 (Gianmarco Medusei): iniziative per una maggiore informazione ai cittadini sul Gruppo Operativo Percorso di Tutela (GOPT) al fine di favorire il contenimento delle liste d’attesa.
- Interrogazione 632 (Sara Foscolo, Armando Biasi, Sandro Garibaldi): servizio di continuità assistenziale in alta Val Bormida e Val Erro.
- Interrogazione 633 (Selena Candia, Jan Casella): riallocazione del personale fisioterapista tra ATS Liguria e IRCCS AOM e mobilità d’urgenza di personale dal Policlinico San Martino all’Ospedale Villa Scassi.
- Interrogazione 640 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): Sulla mobilità interna d’urgenza di personale fisioterapista tra i presidi dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) e mancato confronto preventivo con le OO.SS.
- Interrogazione 634 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): inquinamento acustico e disagi ai residenti del quartiere San Secondo (Ventimiglia) causati dallo stazionamento notturno di convogli ferroviari a motore acceso.
- Interrogazione 635 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): definizione dell’iter per l’ingresso di Regione Liguria nella società di gestione dell’Aeroporto di Genova.
- Interrogazione 637 (Jan Casella, Selena Candia): Sull’esito della manifestazione di interesse di ATS Liguria per la concessione dell’immobile “Scuola Infermieri” del Presidio Ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure (SV).
- Interrogazione 638 (Jan Casella, Selena Candia): ulteriori criticità di sicurezza ed igiene presso l’impianto biodigestore di Ferrania (Cairo Montenotte).
- Interrogazione 639 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): carenze di personale e spazi negli ambulatori di Pneumologia dell’IRCCS San Martino.
- Interrogazione 641 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): incendio al biodigestore Loc. Saliceti comune di Vezzano Ligure (SP).
- Interrogazione 642 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): criticità del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Villa Scassi di Genova e carenza di personale tecnico specializzato.
- Interrogazione 643 (Carola Baruzzo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): chiusura delle sale operatorie Ospedale San Bartolomeo per temperature elevate.
- Interpellanza 136 (Giovanni Battista Pastorino): istituzione di un’agenda regionale della gravidanza e del percorso nascita in Liguria.
- Interpellanza 137 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): salvaguardia dell’alpeggio storico per la tutela della razza ovina “Brigasca”.
- Interpellanza 138 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): esternalizzazione di interventi chirurgici pediatrici a bassa complessità dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini presso le strutture di Villa Montallegro S.p.A.
- Interpellanza 139 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): strada provinciale 51 della Spezia (Strada dei Santuari).
- Interpellanza 43 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): acquisto di una Tac presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia.
- Interrogazione 542 (Giovanni Battista Pastorino): rallentamento delle terapie antalgiche ai pazienti esterni e possibile blocco delle terapie fisiche in AOM Liguria.
- Interrogazione 650 (Alessandro Bozzano, Giovanni Boitano): tutela della Struttura complessa di Chirurgia della mano dell’ASL 2.
- Interrogazione 651 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): mantenimento e potenziamento del presidio CUP e ambulatoriale di via Canepari a Certosa.
- Interrogazione 652 (Andrea Orlando, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): spesa per la comunicazione istituzionale della Regione Liguria e delle società partecipate, alla luce dell’affidamento da 750.000 euro di Liguria Digitale a P.T.V. (Programmazioni Televisive S.p.A).
- Interrogazione 653 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): apposizione da parte di Regione Liguria delle garanzie di copertura delle perdite di esercizio dell’E.O. Ospedali Galliera per gli anni 2024 e 2025 (Convenzione tra AOM e E.O. Ospedali Galliera).
- Interrogazione 655 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): risorse finanziarie garantite da Regione Liguria all’Azienda di trasporto pubblico locale del Comune e della Città Metropolitana di Genova.
- Interrogazione 658 (Gianmarco Medusei): categorie di vulnerabilità nella domanda online del bonus badanti e criteri di accesso alla misura.
- Interrogazione 658 (Stefano Giordano): modifica del sito di prefabbricazione dei cassoni della fase B della nuova diga foranea di Genova.
- Interpellanza 120 (Matteo Campora, Federico Bogliolo): incentivi a percorsi di istruzione tecnologia superiore.
- Interpellanza 140 (Jan Casella, Selena Candia): gestione delle liste d’attesa per la diagnostica per immagini nel ponente ligure.
- Interpellanza 141 (Stefano Giordano): gratuità della prima copia della cartella clinica e uniformità delle modalità di rilascio della documentazione sanitaria nelle strutture del Servizio sanitario regionale ligure.
- Interpellanza 142 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): attivazione della galleria dello scolmatore del Torrente Bisagno.
- Interpellanza 143 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): disabilità gravissima, liste di attesa e utilizzo delle risorse per i Progetti di vita e i sostegni atipici.
Convocazione commissioni
Commissione salute; sicurezza sociale
Lunedì 14 settembre 2026, alle ore 14
ordine del giorno:
Parere: realizzazione di un programma di interventi atti a garantire cure ortodontiche a giovani pazienti e riabilitazione protesica odontoiatrica ad anziani che versano in condizioni di disagio economico, così come previsto dall’art 2 dalla Legge regionale n. 20/2025. Prenotazione impegno di Euro 500.000,00 all’ATS Liguria.
Proposta di delibera 28: Piano sanitario e sociale integrato regionale 2026/2030
Sul provvedimento si svolgeranno le seguenti audizioni:
ore 14.15 direttori generali di AOM e ATS
ore 15.00 organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USB, ANAAO ASSOMED, FASSID, AAROI-EMAC, CIMO-FESMED, SUNAS e CTS-OSS