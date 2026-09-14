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Regione: l’ospedale di Rapallo torna ancora in Consiglio

14 settembre 2026 | 12:38
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di Marco Massa

Marco Massa

Regione: l&#8217;ospedale di Rapallo torna ancora in Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 15 settembre dalle 10 alle 14 (poco più di 6 minuti per discutere i 39 argomenti ndr)

  1. Interrogazione 625 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): procedura di autorizzazione per i pozzi di adduzione acqua potabile siti nei comuni di Arcola (SP) e Vezzano Ligure (SP).
  2. Interrogazione 626 (Stefano Giordano): gratuità delle prestazioni erogate nelle Case della Comunità e sulla corretta informazione ai cittadini.
  3. Interrogazione 627 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): gravi criticità del servizio elisoccorso di emergenza presso l’ospedale San Martino.
  4. Interrogazione 629 (Roberto Arboscello, Armando Sanna, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): trasferimento a Erzelli della centrale operativa del NUE 112.
  5. Interrogazione 554 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’ipotesi di trasferimento della centrale NUE 112 agli Erzelli.
  6. Interpellanza 131 (Andrea Orlando, Roberto Arboscello, Armando Sanna, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): situazione di Piaggio Aerospace.
  7. Interpellanza 132 (Selena Candia, Jan Casella): peggioramento dell’indicatore di grave deprivazione abitativa registrato nella Relazione integrata 2025.
  8. Interpellanza 42 (Roberto Arboscello, Armando Sanna, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): bandi relativi agli interventi SRD01 – Insediamento giovani agricoltori e SRE01 Investimenti produttivi delle aziende agricole, previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Liguria 2023-2027.
  9. Interrogazione 520 (Giovanni Battista Pastorino): ospedale di Rapallo.
  10. Interrogazione 601 (Gianmarco Medusei): iniziative per una maggiore informazione ai cittadini sul Gruppo Operativo Percorso di Tutela (GOPT) al fine di favorire il contenimento delle liste d’attesa.
  11. Interrogazione 632 (Sara Foscolo, Armando Biasi, Sandro Garibaldi): servizio di continuità assistenziale in alta Val Bormida e Val Erro.
  12. Interrogazione 633 (Selena Candia, Jan Casella): riallocazione del personale fisioterapista tra ATS Liguria e IRCCS AOM e mobilità d’urgenza di personale dal Policlinico San Martino all’Ospedale Villa Scassi.
  13. Interrogazione 640 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): Sulla mobilità interna d’urgenza di personale fisioterapista tra i presidi dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) e mancato confronto preventivo con le OO.SS.
  14. Interrogazione 634 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): inquinamento acustico e disagi ai residenti del quartiere San Secondo (Ventimiglia) causati dallo stazionamento notturno di convogli ferroviari a motore acceso.
  15. Interrogazione 635 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): definizione dell’iter per l’ingresso di Regione Liguria nella società di gestione dell’Aeroporto di Genova.
  16. Interrogazione 637 (Jan Casella, Selena Candia): Sull’esito della manifestazione di interesse di ATS Liguria per la concessione dell’immobile “Scuola Infermieri” del Presidio Ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure (SV).
  17. Interrogazione 638 (Jan Casella, Selena Candia): ulteriori criticità di sicurezza ed igiene presso l’impianto biodigestore di Ferrania (Cairo Montenotte).
  18. Interrogazione 639 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): carenze di personale e spazi negli ambulatori di Pneumologia dell’IRCCS San Martino.
  19. Interrogazione 641 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): incendio al biodigestore Loc. Saliceti comune di Vezzano Ligure (SP).
  20. Interrogazione 642 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): criticità del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Villa Scassi di Genova e carenza di personale tecnico specializzato.
  21. Interrogazione 643 (Carola Baruzzo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): chiusura delle sale operatorie Ospedale San Bartolomeo per temperature elevate.
  22. Interpellanza 136 (Giovanni Battista Pastorino): istituzione di un’agenda regionale della gravidanza e del percorso nascita in Liguria.
  23. Interpellanza 137 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): salvaguardia dell’alpeggio storico per la tutela della razza ovina “Brigasca”.
  24. Interpellanza 138 (Katia Piccardo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Federico Romeo): esternalizzazione di interventi chirurgici pediatrici a bassa complessità dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini presso le strutture di Villa Montallegro S.p.A.
  25. Interpellanza 139 (Davide Natale, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): strada provinciale 51 della Spezia (Strada dei Santuari).
  26. Interpellanza 43 (Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo, Federico Romeo): acquisto di una Tac presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia.
  27. Interrogazione 542 (Giovanni Battista Pastorino): rallentamento delle terapie antalgiche ai pazienti esterni e possibile blocco delle terapie fisiche in AOM Liguria.
  28. Interrogazione 650 (Alessandro Bozzano, Giovanni Boitano): tutela della Struttura complessa di Chirurgia della mano dell’ASL 2.
  29. Interrogazione 651 (Federico Romeo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo): mantenimento e potenziamento del presidio CUP e ambulatoriale di via Canepari a Certosa.
  30. Interrogazione 652 (Andrea Orlando, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo): spesa per la comunicazione istituzionale della Regione Liguria e delle società partecipate, alla luce dell’affidamento da 750.000 euro di Liguria Digitale a P.T.V. (Programmazioni Televisive S.p.A).
  31. Interrogazione 653 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): apposizione da parte di Regione Liguria delle garanzie di copertura delle perdite di esercizio dell’E.O. Ospedali Galliera per gli anni 2024 e 2025 (Convenzione tra AOM e E.O. Ospedali Galliera).
  32. Interrogazione 655 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): risorse finanziarie garantite da Regione Liguria all’Azienda di trasporto pubblico locale del Comune e della Città Metropolitana di Genova.
  33. Interrogazione 658 (Gianmarco Medusei): categorie di vulnerabilità nella domanda online del bonus badanti e criteri di accesso alla misura.
  34. Interrogazione 658 (Stefano Giordano): modifica del sito di prefabbricazione dei cassoni della fase B della nuova diga foranea di Genova.
  35. Interpellanza 120 (Matteo Campora, Federico Bogliolo): incentivi a percorsi di istruzione tecnologia superiore.
  36. Interpellanza 140 (Jan Casella, Selena Candia): gestione delle liste d’attesa per la diagnostica per immagini nel ponente ligure.
  37. Interpellanza 141 (Stefano Giordano): gratuità della prima copia della cartella clinica e uniformità delle modalità di rilascio della documentazione sanitaria nelle strutture del Servizio sanitario regionale ligure.
  38. Interpellanza 142 (Simone D’Angelo, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): attivazione della galleria dello scolmatore del Torrente Bisagno.
  39. Interpellanza 143 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Katia Piccardo, Federico Romeo, Andrea Orlando): disabilità gravissima, liste di attesa e utilizzo delle risorse per i Progetti di vita e i sostegni atipici.

Convocazione commissioni

Commissione salute; sicurezza sociale

Lunedì 14 settembre 2026, alle ore 14

ordine del giorno:

Parere: realizzazione di un programma di interventi atti a garantire cure ortodontiche a giovani pazienti e riabilitazione protesica odontoiatrica ad anziani che versano in condizioni di disagio economico, così come previsto dall’art 2 dalla Legge regionale n. 20/2025. Prenotazione impegno di Euro 500.000,00 all’ATS Liguria.

Proposta di delibera 28: Piano sanitario e sociale integrato regionale 2026/2030
Sul provvedimento si svolgeranno le seguenti audizioni:
ore 14.15 direttori generali di AOM e ATS
ore 15.00 organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USB, ANAAO ASSOMED, FASSID, AAROI-EMAC, CIMO-FESMED, SUNAS e CTS-OSS