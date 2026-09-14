Regione: l’ospedale di Rapallo torna ancora in Consiglio

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 15 settembre dalle 10 alle 14 (poco più di 6 minuti per discutere i 39 argomenti ndr)

Parere: realizzazione di un programma di interventi atti a garantire cure ortodontiche a giovani pazienti e riabilitazione protesica odontoiatrica ad anziani che versano in condizioni di disagio economico, così come previsto dall’art 2 dalla Legge regionale n. 20/2025. Prenotazione impegno di Euro 500.000,00 all’ATS Liguria.

Proposta di delibera 28: Piano sanitario e sociale integrato regionale 2026/2030

Sul provvedimento si svolgeranno le seguenti audizioni:

ore 14.15 direttori generali di AOM e ATS

ore 15.00 organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USB, ANAAO ASSOMED, FASSID, AAROI-EMAC, CIMO-FESMED, SUNAS e CTS-OSS