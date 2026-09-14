Recco: la focaccia col formaggio al Festival della salsiccia di Bra

Immagine del Festival della Salsiccia di Bra 2025

Dal Consorzio della Focaccia di Recco

È un ritorno ad una seconda casa, per i recchesi, quello a Bra, dove il Consorzio recchese è stato, fin dalla sua prima edizione, fra le famose Cucine di Strada di Cheese, uno dei grandi eventi organizzati da Slow Food. Questa volta invece il Consorzio della Focaccia di Recco sarà al Bra’S, al Villaggio delle Regioni nello spazio Liguria, coordinato da Regione Liguria Assessorato Agricoltura e Grandi Eventi con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria che porterà le produzioni tipiche del suo territorio.

Il Cuneese è un territorio le cui popolazioni sono molto affezionate a Recco, basti dire che il maggior numero di pullman partecipanti (quest’anno ne sono transitati oltre 80) alla Festa della Focaccia (sempre la quarta domenica del mese di maggio) proviene proprio dalla cosiddetta Provincia Granda. Bra’S, evento nazionale organizzato da Ascom Confcommercio zona di Bra, Città di Bra. Regione Piemonte, Camera di Commercio Cuneo e Langhe Monferrato Roero, nasce per celebrare una delle eccellenze gastronomiche più identitarie del Piemonte, la Salsiccia di Bra, trasformando la città della Zizzola (suggestiva villa ottagonale situata su una collina che domina la città) in un grande palcoscenico mettendo in scena il “poker del gusto braidese”: la Salsiccia di Bra, il Formaggio Bra Tenero e Duro dop, il Riso di Bra e il Pane di Bra. Al loro fianco quest’anno anche Recco, Capitale gastronomica della Liguria, con il suo prodotto simbolo, la sua Focaccia col formaggio.