Temi del giorno:
Lunedì 14 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Amt, gli orari alla prova dei tagli
Oggi, lunedì 14 settembre, auguri ad Alberto, Gabriele, Gregoria. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Gli assenti hanno sempre torto”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: gli orari alla prova dei tagli. Scuola:”Partenza zoppa, sostegno insufficiente”; “Liceo Da Vigo-Nicoloso, primo atto lo sport”; “Nuove elementari in Fontanabuona”; “Prof. inventa gioco per ex studenti”. Balneazione: servono più spiagge libere.
===
Rapallo: borseggiata in treno, arrestato il ladro. Santa Margherita: lo studio sulle valigie incorona la città. Paraggi: il Comune pulisce la spiaggia libera. Portofino: Parco a tre, mozione sull’allargamento dei confini.
Camogli: 45mila al Festival della Comunicazione; tema del 2027 “Potere”. Recco: focaccia boom su Wikipedia.
Borzonasca: sequestrato da due uomini, riappare dopo ore ferito.