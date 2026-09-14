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Lunedì 14 settembre

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. Amt, gli orari alla prova dei tagli

14 settembre 2026 | 06:18
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Amt, gli orari alla prova dei tagli

Oggi, lunedì 14 settembre, auguri ad Alberto, Gabriele, Gregoria. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Gli assenti hanno sempre torto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Amt: gli orari alla prova dei tagli. Scuola:”Partenza zoppa, sostegno insufficiente”; “Liceo Da Vigo-Nicoloso, primo atto lo sport”; “Nuove elementari in Fontanabuona”; “Prof. inventa gioco per ex studenti”. Balneazione: servono più spiagge libere.

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Rapallo: borseggiata in treno,  arrestato il ladro. Santa Margherita: lo studio sulle valigie incorona la città. Paraggi: il Comune pulisce la spiaggia libera.  Portofino: Parco a tre, mozione sull’allargamento dei confini.

Camogli: 45mila al Festival della Comunicazione; tema del 2027 “Potere”. Recco: focaccia boom su Wikipedia.

Borzonasca: sequestrato da due uomini, riappare dopo ore ferito.