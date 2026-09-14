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Peste suina: nessun nuovo caso in Liguria

14 settembre 2026 | 15:55
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Peste suina: nessun nuovo caso in Liguria

Da ufficio stampa Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Aggiornamento al 13 settembre 2026

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.215 casi

Salgono a 833 in Piemonte, invariati a 1.382 in Liguria

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli

In Piemonte è stata osservata una nuova positività, in provincia di Cuneo, a Saliceto (otto casi totali). Il totale in regione cresce a 833 positivi.

In Liguria non sono state riscontrate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 1.382 casi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane fermo a quota 206.