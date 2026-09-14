Pallanuoto F / A Ostia, Energia Bogliasco 1951 diventa campione d’Italia

L’AGN Energia Bogliasco 1951 scrive un’altra pagina di storia. Le Juniores biancazzurre sono Campionesse d’Italia, al termine di una Final Eight emozionante e intensa, conclusasi questa mattina a Ostia nel modo più suggestivo possibile: con un derby. È il 39° titolo giovanile conquistato nella storia del Bogliasco 1951, un patrimonio sportivo che continua ad alimentarsi anno dopo anno. Per la formazione Juniores si tratta invece del sesto Scudetto di categoria, a 24 mesi di distanza dalla precedente affermazione e a 12 dal bruciante secondo posto della passata stagione. L’ennesima conferma della straordinaria tradizione del vivaio bogliaschino.

Un successo che assume un significato ancora più speciale perché fa il paio con quello conquistato dalle Allieve lo scorso luglio. Due Scudetti nella stessa stagione, dunque, per due generazioni di ragazze che confermano la forza e la qualità del settore giovanile biancazzurro.

E il destino ha voluto che il torneo si aprisse e si chiudesse con il derby ligure contro il Sori. Se al debutto, venerdì sera, era arrivato un rocambolesco 18-18, nella sfida che valeva il titolo non c’è stata invece storia. Le ragazze di Mario Sinatra hanno affrontato la finale con grande determinazione, imponendo immediatamente il proprio ritmo e costruendo il successo nei primi parziali. Il Bogliasco ha quindi saputo gestire con maturità il vantaggio accumulato, mantenendo il controllo della partita anche nel quarto conclusivo fino al definitivo 16-12, che ha fatto esplodere la festa biancazzurra.

Un percorso, quello delle Juniores, iniziato nel migliore dei modi già nella fase a gironi. Il Bogliasco ha infatti conquistato il primo posto nel raggruppamento preliminare, superando per 15-12 l’Ekipe Orizzonte e per 19-14 la SIS Roma. Nei quarti di finale le biancazzurre hanno poi offerto una prova di forza contro l’AN Brescia, liquidata con un perentorio 20-5, prima di ritrovare in semifinale le catanesi dell’Ekipe Orizzonte. Anche in questo caso il Bogliasco ha avuto la meglio, imponendosi 11-8 e guadagnandosi l’accesso alla finalissima. Poi, l’ultimo atto. Il derby. La partita più importante. E una prestazione all’altezza del momento: 16-12 al Sori e Scudetto al Bogliasco.

Un titolo costruito attraverso una stagione di altissimo livello, disputata superando tutte le migliori realtà della pallanuoto giovanile italiana, e impreziosito da un gruppo capace di reagire alle difficoltà, mantenere concentrazione e carattere e arrivare fino in fondo. Per Mario Sinatra e le sue ragazze arriva così la soddisfazione più grande, al termine di una stagione che consegna al Bogliasco un’altra straordinaria affermazione nel settore giovanile.

Il 39° titolo giovanile entra nella bacheca biancazzurra. Il sesto Scudetto Juniores si aggiunge ai cinque precedenti. E, soprattutto, dopo le Allieve, anche le Juniores possono cucirsi sul cuore il tricolore. Due Scudetti. Due generazioni. Un’unica, straordinaria scuola. Il Bogliasco continua a crescere, a vincere e a riscrivere la propria storia e quella della pallanuoto nazionale.

Il tecnico Mario Sinatra, giunto al suo 23° scudetto personale: “Ogni scudetto ha un gusto particolare e questo non posso che dividerlo con Rosa Rogondino, che per me è molto più di una vice allenatrice. I suoi meriti in questo trionfo sono tantissimi. I complimenti più grandi vanno però alle ragazze che hanno vinto un campionato al termine di una stagione difficilissima per noi che l’abbiamo dovuto preparare senza poter contare su una piscina di casa, allenandosi spesso a orari impossibili. A tal proposito desidero ringraziare Lavagna, Chiavari, Idea Sport e Rapallo che ci hanno messo a disposizione i loro spazi acqua, dimostrando uno spirito di collaborazione e di solidarietà di cui non tutti dispongono. Anche per ciò questo titolo assume un valore maggiore. Vincere in queste condizioni rende ancora più grande la nostra impresa, compiuta oltretutto senza cinque giocatrici”.

Le parole del presidente Simone Canepa: “In un momento come questo, un risultato del genere è linfa vitale per tutta la società. Per questo ringrazio dal cuore le ragazze e i nostri allenatori. Conquistare un titolo nazionale, oltre a testimoniare il valore enorme di questo gruppo, dà la perfetta rappresentazione della caparbietà di cui siamo capaci. Adesso sta alla società saper valorizzare adeguatamente questo patrimonio, guardando al futuro con lucidità e lungimiranza.

Un particolare ringraziamento va alle famiglie di queste ragazze: senza di loro, senza la loro disponibilità e compattezza questi risultati sarebbero irraggiungibili”.

Questi i nomi delle atlete neo-campionesse d’Italia: Giulia De Capitani, Gaia Gattuso, Lucia Virzi, Tilia Giovanetti, Benedetta Bo, Giulia Bozzo, Carlotta Paganuzzi, Paola Fereccio, Martina Nicatore, Francesca Lucignani, Matilde Lombardo, Arianna Lava, Rebecca Vighi, Greta Barbagelata, Vittoria Cevasco, a cui si aggiungono le infortunate Paola Bettini e Anita Arcari, oltre a Federico Soro, Sofia Deserti e Chiara Roccalberti, protagoniste nel corso dell’anno. Allenatore: Mario Sinatra, vice Rosa Rogondino.

Tabellino delal finale: AGN Energia Bogliasco 1951 – Sori Pool Beach 16-12 (2-1, 6-4, 5-3, 3-4). Bogliasco: De Capitani, Gattuso 3, Virzi, Giovanetti 2, Bo 3, Bozzo 3, Paganuzzi 3, Fereccio, Nicatore 3, Lucignani 2, Lombardo, Lava 1, Vighi, Barbagelata, Cevasco. All. M. Sinatra.