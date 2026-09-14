Finale di Campionato Italiano in bellezza per Tommaso Bottini, che nell’ultima prova disputata a Gaby, in Valle d’Aosta, conquista il primo posto nella categoria TR3. Un risultato importante per il portacolori del Trial Team Aveto, arrivato al termine di una stagione che lo vede chiudere il campionato al quarto posto, a un solo punto dal terzo, nonostante i 30 punti di penalità legati al passaggio dalla TR2 alla TR3. «Siamo partiti davvero forti, rimediando soltanto tre penalità nel primo giro – racconta Bottini –. Nella seconda parte della gara ho commesso qualche errore di troppo, ma ci siamo ritrovati comunque a fine gara in prima posizione».
Una vittoria che permette quindi a Bottini di salutare il Campionato Italiano dal gradino più alto del podio. «Ringrazio di cuore il mio assistente Matteo per l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione, la mia famiglia, i miei meccanici di fiducia, mio padre e mio fratello, tutto il team TRRS Italia e soprattutto gli sponsor per l’enorme aiuto che mi danno durante le gare».
Archiviato l’Italiano, la stagione però non è ancora terminata: per Bottini e il Trial Team Aveto lo sguardo torna ora al Campionato Regionale, con il prossimo appuntamento in programma domenica 27 settembre a Rovegno, per la terza prova della stagione.
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Motociclismo/ Trial Team Aveto, Bottini chiude primo a Gaby
14 settembre 2026 | 13:35