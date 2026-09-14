Moneglia, Portofino, Rapallo, ‘Santa’: Aprica contro gli sprechi alimentari

A partire dal 15 settembre, Aprica organizza nel Golfo del Tigullio quattro showcooking dedicati alla lotta contro lo spreco alimentare, all’uso consapevole delle risorse e alla raccolta differenziata.

Nel corso di quattro appuntamenti aperti ai cittadini di tutte le età e dedicati alla sostenibilità in cucina, chef e divulgatori accompagneranno il pubblico alla scoperta di modi per valorizzare al meglio gli alimenti, riducendo il consumo eccessivo e favorendo scelte più responsabili. Attraverso dimostrazioni pratiche e momenti di confronto sarà possibile scoprire come evitare gli sprechi nella propria quotidianità.

Una corretta gestione del cibo, dalla spesa alla preparazione dei pasti, può infatti contribuire

concretamente al contenimento dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente.

Ad aprire il ciclo di eventi martedì 15 settembre sarà Moneglia, alle ore 11.00 nella Piazzetta delle Poste a cui seguirà nella stessa giornata Portofino, alle 17.00 in Piazza Martiri dell’Olivetta. Mercoledì 16 sarà

invece il turno di Rapallo, alle ore 11.00 al Chiosco della Musica e, alle ore 17, a Santa Margherita Ligure, presso la Banchina S. Erasmo.

Gli showcooking, patrocinati dai Comuni, rappresentano un’occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sul valore delle risorse alimentari e si inseriscono nel più ampio impegno di Aprica e della Città Metropolitana di Genova per diffondere una cultura della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del territorio.

«La sostenibilità ambientale passa anche dalle scelte e dai comportamenti che adottiamo ogni giorno. Con questi showcooking si porta il tema dell’economia circolare e della riduzione dello spreco alimentare direttamente tra i cittadini, mostrando in modo semplice e concreto come sia possibile dare più valore al cibo e alle risorse che utilizziamo. È un’iniziativa che unisce informazione, partecipazione e attenzione al territorio e che conferma l’impegno della Città Metropolitana di Genova nel promuovere una cultura della sostenibilità, attraverso azioni concrete e vicine alla vita quotidiana delle nostre comunità». — Simone Franceschi, Vicesindaco Metropolitano di Genova.

“L’economia circolare prende forma anche nelle azioni più semplici della vita di tutti i giorni: attraverso questi appuntamenti vogliamo dimostrare che ridurre gli sprechi alimentari è possibile e che ciò che spesso consideriamo uno scarto può trasformarsi in una risorsa. È un percorso volto a diffondere la cultura della sostenibilità, che si affianca all’impegno quotidiano di Aprica nella cura e nella tutela dell’ambiente e degli spazi pubblici”, commenta Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica.

L’iniziativa è promossa da Aprica in collaborazione con Città Metropolitana di Genova nell’ambito delle attività previste dal bando regionale DGR 968 del 19 dicembre 2024, finalizzato a incentivare iniziative volte a valorizzare l’economia circolare.