Temi del giorno:
Dopo Paraggi|
Attualità/
Lettere/ “‘Santa’, pulizia spiaggia, ora tocca a quella delle donne”
14 settembre 2026 | 09:59
Da Daniela Seminatore
Pulizia lampo a Paraggi dopo le proteste per il legname spiaggiato: ottimo, ma ora tocca alla “Spiaggia delle Donne”! Il tratto tra gli ex Bagni Rosa e i Bagni Mira è da generazioni il punto di riferimento per tantissimi residenti di Santa Margherita. Chiediamo lo stesso immediato intervento di rimozione per restituire decoro a un luogo che tutti noi amiamo.