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Lettere/ “‘Santa’, pulizia spiaggia, ora tocca a quella delle donne”

14 settembre 2026 | 09:59
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Lettere/ &#8220;&#8216;Santa&#8217;, pulizia spiaggia, ora tocca a quella delle donne&#8221;

Da Daniela Seminatore

Pulizia lampo a Paraggi dopo le proteste per il legname spiaggiato: ottimo, ma ora tocca alla “Spiaggia delle Donne”! Il tratto tra gli ex Bagni Rosa e i Bagni Mira è da generazioni il punto di riferimento per tantissimi residenti di Santa Margherita. Chiediamo lo stesso immediato intervento di rimozione per restituire decoro a un luogo che tutti noi amiamo.