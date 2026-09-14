Leivi: inaugurato il nuovo giardino della scuola primaria

Chiavari, Carasco e Leivi

Da Francesco Gelli, Banco Bpm

È stato inaugurato il nuovo giardino della Scuola Primaria Leivi Crocetta, rinnovato con il rifacimento del manto erboso dell’area esterna dell’istituto. Uno spazio più accogliente e fruibile, pensato per accompagnare la vita quotidiana della scuola e le attività all’aperto dei bambini.

L’intervento, promosso dall’Istituto Comprensivo Chiavari II e realizzato in collaborazione con il Comune di Leivi, è stato sostenuto da Banco BPM nell’ambito di Progetto Scuola, il programma con cui il Gruppo bancario affianca le scuole pubbliche nei territori in cui opera.

All’inaugurazione erano presenti Angelo Solari e Roberto Rolandelli di Banco BPM, Area Chiavari-La Spezia, Gabriele Pisani, sindaco di Leivi, e Patrizia Nesticò, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Chiavari 2”, di cui fa parte la Primaria Leivi Crocetta.

«Essere vicini alla scuola significa contribuire in modo concreto alla crescita delle comunità. Con Progetto Scuola vogliamo affiancare gli istituti pubblici e migliorare spazi che fanno parte della vita quotidiana dei bambini e delle famiglie», ha dichiarato Roberto Rolandelli, del coordinamento privati Area Chiavari-La Spezia di Banco BPM.