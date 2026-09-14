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Le scuole riprendono sotto il sole e massime in aumento

14 settembre 2026 | 07:05
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Le scuole riprendono sotto il sole e massime in aumento

Sereno o al più poco nuvoloso al mattino, addensamenti più compatti nel corso del pomeriggio su Alpi Liguri e Appennino di Levante, associati a rovesci a ciclo diurno al più di moderata intensità. Sereno o poco nuvoloso in serata: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli variabili con brezze costiere

MARE: tra poco mosso e quasi calmo per l’intera giornata

TEMPERATURE: minime con variazioni locali, massime in aumento

UMIDITÀ: su valori medio-alti