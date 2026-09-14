Lavagna: cardiologia, nuove camere grazie alla famiglia Rosi

Dall’ufficio stampa dell’ex Asl4

Sono state presentate oggi le stanze di degenza appena ristrutturate della S.C. Cardiologia del Polo ospedaliero di Lavagna, oggetto di un intervento di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi pensato per migliorare il comfort dei pazienti e la funzionalità degli ambienti di lavoro per gli operatori sanitari.

I lavori, costati circa 90 mila euro, sono stati realizzati da Asl 4 anche grazie al prezioso contributo della famiglia Rosi, che ha scelto di sostenere l’intervento con una donazione. Una targa in ricordo di Armando Rosi è stata affissa nel reparto.

«Desideriamo esprimere alla famiglia Rosi la nostra più sincera gratitudine per una donazione importante e concreta, che testimonia la vicinanza della comunità al nostro ospedale e al sistema sanitario –dichiara il direttore di Area 4, Nicola Corte -. Il loro gesto ha contribuito a rendere possibile un intervento che mette al centro le persone e la qualità degli ambienti di cura».

In particolare, gli interventi hanno permesso di riorganizzare le stanze affinché potessero ospitare due letti anziché tre, per una maggiore comodità dei pazienti, e di trasformare spazi adibiti in precedenza ad altri usi una nuova stanza di degenza. Inoltre, è stato adeguato un servizio igienico realizzando un bagno assistito completo; sono stati rinnovati gli impianti elettrici e idraulici dei locali interessati, installati nuovi testaletto e realizzato un nuovo locale per gli operatori.

I lavori sono stati eseguiti in tre fasi distinte per evitare l’interruzione, ancorché temporanea, dell’attività del reparto.

La riorganizzazione degli spazi si inserisce in un percorso di crescente attenzione all’umanizzazione degli ambienti ospedalieri. L’obiettivo è creare luoghi più accoglienti e confortevoli per chi affronta un periodo di degenza e, contemporaneamente, più funzionali per chi quotidianamente vi lavora.