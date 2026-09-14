Fontanabuona: sabato 19 Pedalata Expo 2026 da Chiavari a Calvari

In base al numero degli iscritti, i partecipanti potranno essere suddivisi in due gruppi, con partenze scaglionate alle 9.30 e alle 9.50. All’arrivo a Calvari sarà possibile visitare gli stand espositivi dell’Expo e degli stand gastronomici. Il rientro a Chiavari è previsto intorno alle 16.

Il percorso complessivo, tra andata e ritorno, è di circa 36 chilometri e si sviluppa su tratti in asfalto, terra compatta e ciotoli. È sconsigliato l’utilizzo di biciclette da corsa; il percorso non è indicato per bambini di età inferiore agli 8 anni né per biciclette dotate di seggiolino. Per i bambini è previsto l’utilizzo del casco. Per l’occasione FIAB consegnerà ufficialmente a Chiavari la Bandiera Gialla di ComuneCiclabile 2026, confermando l’impegno della città nella promozione della mobilità sostenibile e nell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto.