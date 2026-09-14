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Cicagna: uno scuolabus a misura di alunni; atto di indirizzo
14 settembre 2026 | 06:37
Nuovo atto di indirizzo della giunta comunale di Cicagna per gli anni 2026-27; 2027-28 – 2028-29. L’interesse dell’Amministrazione comunale è “garantire la continuità e la regolarità
del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti aventi diritto, assicurando modalità di svolgimento adeguate alle esigenze dell’utenza e dell’Istituzione scolastica”
Di seguito il testo integrale della delibera di giunta.