Cicagna: uno scuolabus a misura di alunni; atto di indirizzo

Nuovo atto di indirizzo della giunta comunale di Cicagna per gli anni 2026-27; 2027-28 – 2028-29. L’interesse dell’Amministrazione comunale è “garantire la continuità e la regolarità

del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti aventi diritto, assicurando modalità di svolgimento adeguate alle esigenze dell’utenza e dell’Istituzione scolastica”