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Cicagna: uno scuolabus a misura di alunni; atto di indirizzo

14 settembre 2026 | 06:37
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di Redazione

Redazione

Cicagna: uno scuolabus a misura di alunni; atto di indirizzo

Nuovo atto di  indirizzo della giunta comunale di Cicagna per gli anni 2026-27; 2027-28 – 2028-29.  L’interesse dell’Amministrazione comunale è “garantire la continuità e la regolarità
del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti aventi diritto, assicurando modalità di svolgimento adeguate alle esigenze dell’utenza e dell’Istituzione scolastica”

Di seguito il testo integrale della delibera di giunta.

DELIBERA