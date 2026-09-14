Chiavari: il Museo Diocesano di Chiavari apre le porte ai più piccoli

Il Museo Diocesano di Chiavari è particolarmente lieto di rinnovare per il secondo anno consecutivo la collaborazione con Lilliput a piccoli passi nei musei, consolidando un legame che rende il museo un luogo vivo e attento alle sensibilità di ogni visitatore. Questo sodalizio esprime la volontà del Museo Diocesano di essere uno spazio sempre più accessibile e accogliente verso nuove tipologie di pubblico, con una particolare attenzione ai bambini e alle loro famiglie, offrendo loro l’opportunità di accostarsi al patrimonio storico-artistico in modo alternativo, imparando attraverso il gioco e il divertimento.

Il filo conduttore di questa edizione per i più piccoli con le loro famiglie sarà la scultura in legno, un tema che crea un legame diretto con SENSUS, il ciclo itinerante di incontri culturali del territorio curato dal Museo Diocesano grazie alla collaborazione con la l’Ufficio Beni Culturali, Arte Sacra ed Edilizia di Culto della Diocesi di Chiavari. Grazie alla policromia e alla straordinaria dinamicità delle forme, la scultura lignea barocca si rivela un linguaggio perfetto per stimolare la curiosità dei bambini, che potranno sperimentare e toccare con mano i segreti di questa antica forma d’arte.

Il ciclo di incontri è strutturato con due pomeriggi a carattere laboratoriale e un appuntamento finale in cui verrà svelato il nuovo percorso di visita pensato appositamente per le famiglie in libera visita. Il percorso Lilliput consente infatti alle famiglie (0-10 anni) di vivere un’esperienza originale che invita, adulti e bambini insieme, a entrare autonomamente in relazione con gli spazi e le collezioni stimolando la creatività e la fantasia con attività di osservazione e gioco.

Il calendario prevede tre tappe domenicali e del sabato pomeriggio, tutte pensate per la fascia d’età 4-11 anni: