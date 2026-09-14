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Tre tappe pensate per la fascia d’età 4-11 anni
Chiavari: il Museo Diocesano di Chiavari apre le porte ai più piccoli
Da Museo Diocesano di Chiavari
Il Museo Diocesano di Chiavari è particolarmente lieto di rinnovare per il secondo anno consecutivo la collaborazione con Lilliput a piccoli passi nei musei, consolidando un legame che rende il museo un luogo vivo e attento alle sensibilità di ogni visitatore. Questo sodalizio esprime la volontà del Museo Diocesano di essere uno spazio sempre più accessibile e accogliente verso nuove tipologie di pubblico, con una particolare attenzione ai bambini e alle loro famiglie, offrendo loro l’opportunità di accostarsi al patrimonio storico-artistico in modo alternativo, imparando attraverso il gioco e il divertimento.
Il filo conduttore di questa edizione per i più piccoli con le loro famiglie sarà la scultura in legno, un tema che crea un legame diretto con SENSUS, il ciclo itinerante di incontri culturali del territorio curato dal Museo Diocesano grazie alla collaborazione con la l’Ufficio Beni Culturali, Arte Sacra ed Edilizia di Culto della Diocesi di Chiavari. Grazie alla policromia e alla straordinaria dinamicità delle forme, la scultura lignea barocca si rivela un linguaggio perfetto per stimolare la curiosità dei bambini, che potranno sperimentare e toccare con mano i segreti di questa antica forma d’arte.
Il ciclo di incontri è strutturato con due pomeriggi a carattere laboratoriale e un appuntamento finale in cui verrà svelato il nuovo percorso di visita pensato appositamente per le famiglie in libera visita. Il percorso Lilliput consente infatti alle famiglie (0-10 anni) di vivere un’esperienza originale che invita, adulti e bambini insieme, a entrare autonomamente in relazione con gli spazi e le collezioni stimolando la creatività e la fantasia con attività di osservazione e gioco.
Il calendario prevede tre tappe domenicali e del sabato pomeriggio, tutte pensate per la fascia d’età 4-11 anni:
Sabato 19 settembre | ore 15:30 – 19:30: L’arte va in scena! Il teatro del Maragliano.Un pomeriggio tra teatro, musica e puro intrattenimento, dove la bellezza incontra le storie del passato. I piccoli partecipanti saranno invitati a mettersi in gioco trasformandosi in vere e proprie “statue viventi”, dando vita e movimento alle grandi opere del Settecento.
Prenota qui per il 19 settembre.
Sabato 10 ottobre | ore 15:30 – 19:30: A tutto colore! Segreti, magie e trasformazioni. Pomeriggio dedicato alle famiglie per scoprire insieme il significato simbolico del colore nell’arte e “cucinare” insieme in prima persona i colori come in una grande bottega barocca.
Prenota qui per il 10 ottobre
Domenica 8 novembre | ore 15:30 – 19:30: Il museo diocesano con Lilliput. L’appuntamento conclusivo della stagione per scoprire insieme il percorso di visita pensato per le famiglie insieme e a Lilliput.
Prenota qui per l’8 novembre
Informazioni utili: tutti gli eventi, curati dallo staff di Lilliput presso il Museo Diocesano di Chiavari, sono completamente gratuiti. A causa del numero limitato di posti, la prenotazione è obbligatoria e gestita tramite la piattaforma online Eventbrite.