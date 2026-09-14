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Domenica 27, prima partenza alle 8

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Camogli: tutto pronto per il trail nel parco di Portofino

14 settembre 2026 | 08:13
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di Redazione

Redazione

Camogli: tutto pronto per il trail nel parco di Portofino
Domenica 27 Camogli si anima con “Trail di Camogli e Monte di Portofino” , organizzata da “Rea Palus” in collaborazione con il Comune di Camogli. Un territorio unico e percorsi che si snodano nel parco di Portofino offrendo panoramici di rara bellezza.
L’alto numero di partecipanti prevede la partenza divisa in batterie di massimo 60 corridori per volta. Alle 8 ci sarà la partenza della 30 chilometri; alle 9.30 e alle 10.30 le partenze 12 e 20 chilometri.
Lungo il percorso saranno disponibili ristori solidi e liquidi e all’arrivo un “Pasta party” (Piazza Schiaffino) in collaborazione con “Cafe Photo” e la Pro Loco di Camogli con i prodotti offerti da “Pesto per Amore”. La maglietta evento è disponibile per i primi 650 iscritti. All’arrivo medaglia finisher.
Programma

Sabato 26 settembre

Dalle 15.00 alle 18.00 accrediti presso la palestra della scuola media (accrediti 30K obbligatorio il sabato)

Domenica 27 settembre 

Dalle 7.00 alle 9.00 accrediti presso la palestra della scuola media

Village evento, partenza e arrivo presso la terrazza Fantasie Marine sul lungomare

Ore 08.00 partenza 30 chilometri

Ore 09.30 – 10.30 partenze con 60 persone ogni 5 minuti:

Ore 12.30 premiazioni Elite 12 chilometri

Ore 14.30 premiazioni Elite 20 e 30 chilometri e riconoscimenti Open

I percorsi

12 chilometri di emozioni sul Monte di Portofino: la distanza adatta a tutti nella categoria Open, ma anche la distanza dei più veloci nella categoria Elite

20 chilometri per mettere alla prova gambe e testa: una distanza media ma che mette a dura prova la resistenza con delle scalinate micidiali

30 chilometri solo per atleti agonisti. Il percorso non sarà bandellato e si dovrà seguire con il Gps personale.