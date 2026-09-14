Temi del giorno:
Domenica 27, prima partenza alle 8|
Camogli: tutto pronto per il trail nel parco di Portofino
Sabato 26 settembre
Dalle 15.00 alle 18.00 accrediti presso la palestra della scuola media (accrediti 30K obbligatorio il sabato)
Domenica 27 settembre
Dalle 7.00 alle 9.00 accrediti presso la palestra della scuola media
Village evento, partenza e arrivo presso la terrazza Fantasie Marine sul lungomare
Ore 08.00 partenza 30 chilometri
Ore 09.30 – 10.30 partenze con 60 persone ogni 5 minuti:
Ore 12.30 premiazioni Elite 12 chilometri
Ore 14.30 premiazioni Elite 20 e 30 chilometri e riconoscimenti Open
I percorsi
12 chilometri di emozioni sul Monte di Portofino: la distanza adatta a tutti nella categoria Open, ma anche la distanza dei più veloci nella categoria Elite
20 chilometri per mettere alla prova gambe e testa: una distanza media ma che mette a dura prova la resistenza con delle scalinate micidiali
30 chilometri solo per atleti agonisti. Il percorso non sarà bandellato e si dovrà seguire con il Gps personale.