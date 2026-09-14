Camogli: tutto pronto per il trail nel parco di Portofino

Domenica 27 Camogli si anima con “Trail di Camogli e Monte di Portofino” , organizzata da “Rea Palus” in collaborazione con il Comune di Camogli. Un territorio unico e percorsi che si snodano nel parco di Portofino offrendo panoramici di rara bellezza.

L’alto numero di partecipanti prevede la partenza divisa in batterie di massimo 60 corridori per volta. Alle 8 ci sarà la partenza della 30 chilometri; alle 9.30 e alle 10.30 le partenze 12 e 20 chilometri.

Lungo il percorso saranno disponibili ristori solidi e liquidi e all’arrivo un “Pasta party” (Piazza Schiaffino) in collaborazione con “Cafe Photo” e la Pro Loco di Camogli con i prodotti offerti da “Pesto per Amore”. La maglietta evento è disponibile per i primi 650 iscritti. All’arrivo medaglia finisher.

Programma