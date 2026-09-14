Camogli: il Maestro Acquaviva dirige la Bohème in Kazakistan

Il Maestro Giuseppe Acquaviva

Dall’ufficio stampa della Fondazione Teatro Sociale

Acquaviva, Sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli, ad Astana per dirigere la Bohème all’Astana Opera. Un’occasione per consolidare il protocollo d’intesa tra il Teatro Sociale di Camogli e la Fondazione del Teatro dell’Opera di Astana

Il maestro Giuseppe Acquaviva, sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli, è partito alla volta di Astana, in Kazakistan, dove il 19 e il 20 ottobre dirigerà “La Bohème” di Giacomo Puccini all’Opera di Astana, con un cast kazako di altissimo livello. Nuova tappa del percorso internazionale che negli ultimi anni ha visto il maestro affermarsi come una delle figure più autorevoli nella vita artistica kazaka.

Dal 2022 art manager consultant del Teatro dell’Opera di Astana e dal 2026 direttore artistico, il maestro Acquaviva ha contribuito al rafforzamento dei rapporti culturali tra i due Paesi, creando opportunità di scambio e avviando contatti con artisti di caratura internazionale. Il protocollo triennale di collaborazione, firmato lo scorso anno tra il Teatro Sociale di Camogli e la Fondazione del Teatro dell’Opera di Astana, va nella direzione di valorizzare la cultura e gli artisti kazaki in Italia, sviluppare la reciproca ospitalità e favorire la coproduzioni di eventi artistici. Il consolidamento di questa collaborazione ha già prodotto risultati concreti e grazie al lavoro del maestro Acquaviva, il Corpo di Ballo dell’Opera di Astana sarà ospite del Teatro Carlo Felice di Genova con due titoli simbolo del grande repertorio classico, “Lo Schiaccianoci” e “Giselle”, in programma rispettivamente dal 3 e dall’11 dicembre prossimi, mentre l’opera Evgenij Onegin, andrà in scena dal 16 aprile 2027.