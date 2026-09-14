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All’Opera di Astana|
Camogli: il Maestro Acquaviva dirige la Bohème in Kazakistan
Dall’ufficio stampa della Fondazione Teatro Sociale
Acquaviva, Sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli, ad Astana per dirigere la Bohème all’Astana Opera. Un’occasione per consolidare il protocollo d’intesa tra il Teatro Sociale di Camogli e la Fondazione del Teatro dell’Opera di Astana
Il maestro Giuseppe Acquaviva, sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli, è partito alla volta di Astana, in Kazakistan, dove il 19 e il 20 ottobre dirigerà “La Bohème” di Giacomo Puccini all’Opera di Astana, con un cast kazako di altissimo livello. Nuova tappa del percorso internazionale che negli ultimi anni ha visto il maestro affermarsi come una delle figure più autorevoli nella vita artistica kazaka.
Dal 2022 art manager consultant del Teatro dell’Opera di Astana e dal 2026 direttore artistico, il maestro Acquaviva ha contribuito al rafforzamento dei rapporti culturali tra i due Paesi, creando opportunità di scambio e avviando contatti con artisti di caratura internazionale. Il protocollo triennale di collaborazione, firmato lo scorso anno tra il Teatro Sociale di Camogli e la Fondazione del Teatro dell’Opera di Astana, va nella direzione di valorizzare la cultura e gli artisti kazaki in Italia, sviluppare la reciproca ospitalità e favorire la coproduzioni di eventi artistici. Il consolidamento di questa collaborazione ha già prodotto risultati concreti e grazie al lavoro del maestro Acquaviva, il Corpo di Ballo dell’Opera di Astana sarà ospite del Teatro Carlo Felice di Genova con due titoli simbolo del grande repertorio classico, “Lo Schiaccianoci” e “Giselle”, in programma rispettivamente dal 3 e dall’11 dicembre prossimi, mentre l’opera Evgenij Onegin, andrà in scena dal 16 aprile 2027.
Ad Astana, Acquaviva è considerato un vero ponte culturale tra i due Paesi, negli ultimi anni ha diretto 10 titoli d’opera e 5 di balletto, accolti sempre con grande favore dal pubblico kazako, confermando la solidità della sua presenza artistica nel teatro nazionale. Nel 2025, il Presidente del Kazakistan, Jomart Toqaev, ha insignito il maestro dell’Ordine “Dostyk”, una delle più importanti onorificenze del Kazakistan, volto a rafforzare l’amicizia, la pace e la cooperazione, sia all’interno del Paese sia a livello internazionale. Il conferimento di questa onorificenza riconosce i meriti nello sviluppo delle relazioni interetniche e internazionali, nel rafforzamento della pace, nonché nell’armonizzazione sociale. Un importante riconoscimento, che arriva poche settimane dopo il prestigioso concerto diretto dal maestro Acquaviva, all’Opera di Astana, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita ufficiale in Kazakistan.