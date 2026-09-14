Calcio, inizio con sconfitta per la Sammargheritese: il derby è della Lavagnese

Sconfitta all’inglese all’esordio in campionato per la Sammargheritese di Mister Giacobbe. Al Riboli di Lavagna, contro la “corazzata” Lavagnese di Mister Scotto, gli arancioni però non sfigurano, anzi… Dopo quasi 40 minuti di alto agonismo e due super interventi di Corci che salva la porta bianconera e qualche errore di troppo sotto rete bianconero, la Samm si lascia sorprendere e viene punita da Zeby Deebli Moise che porta in vantaggio la Lavagnese chiudendo la prima frazione sull’1-0. Nella ripresa la Sammargheritese si riassesta e con qualche cambio e accorgimento tattico, impensierisce non poco la Lavagnese che, perdendo un po di campo, rischia di subire il pareggio soprattutto in due occasioni con Gianluca Marrale che di testa prima mette alto di poco imbeccato da Virtuosi, e poi ancora di testa trova ancora una volta uno stratosferico Corci che smanaccia con una parata che gli vale sicuramente l’MVP di giornata. Solo all’89º minuto, sull’ennesima ripartenza, gli arancioni, stremati dagli sforzi alla ricerca del pareggio, crollano e subiscono il raddoppio dal dischetto con Righetti per il 2-0 finale, sicuramente troppo severo.