Amt: sabato 19 sciopero di parte del personale

Da Area Comunicazione e Relazioni Istituzionali Amt

L’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti di Genova ha proclamato una terza azione di sciopero per la giornata di sabato 19 settembre 2026 della durata di 24 ore. Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

• il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Servizio di trasporto provinciale:

• il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova-Casella (bus sostitutivo e treno):

• il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso. Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cub Trasporti in data 29/05/2026, hanno aderito il 35,03% degli operatori di esercizio urbani, il 21,95% degli operatori di esercizio provinciali e il 15,15% degli addetti agli impianti speciali e il 12,50% del personale viaggiante della Ferrovia Genova-Casella. Non si è registrata invece alcuna adesione tra i macchinisti della metropolitana.