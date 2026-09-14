Amt: “Questi i tagli alle linee nel nuovo orario invernale”

Non si tratta di una limatura. Nei giorni feriali vengono azzerate oltre venti linee — tra cui la linea 6 e numerosi servizi integrativi e speciali — mentre altre vengono di fatto svuotate: la linea 8 perde il 91% delle corse. Sulle alcune linee i tagli arrivano fino al –47% (linea 43), –45% (linea 16), –41% (linea 3), –39% (linea 38) e –38% (linea 88). E tra le linee soppresse figurano ancora il Navebus, il servizio per il quartiere lagaccio già oggetto, unitamente alla cancellazione di Taxi bus e ai pesanti disservizi estivi, di una nostra prossima segnalazione all’AGCM insieme alle altre associazioni dei consumatori.

E questo è lo scenario migliore. Le cifre dell’orario sono corse programmate: rappresentano il massimo teorico, a parità di mezzi funzionanti e di personale disponibile. Ogni guasto, ogni autista in malattia non sostituito si scarica su una base già ridotta, e il servizio realmente erogato risulterà, giorno per giorno, inferiore persino a questi numeri.

Qui si apre il nodo che poniamo con la massima chiarezza: le tariffe restano quelle dell’anno scorso, il servizio no. Si continuano a vendere abbonamenti e biglietti agli stessi prezzi a fronte di un servizio ridotto del 18% nei feriali e con intere linee cancellate. È una distanza tra ciò che si paga e ciò che si riceve che configura, a nostro avviso, una pratica commerciale scorretta, coerentemente con quanto rappresenteremo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per evitare questa contestazione esiste una sola strada: prevedere indennizzi automatici a favore di abbonati e utenti, proporzionati alla riduzione del servizio. Non è una richiesta punitiva: è la condizione minima perché un prezzo invariato, a fronte di un servizio decurtato, non si traduca in un danno per il cittadino.

Assoutenti Liguria monitorerà il servizio ogni giorno, corsa per corsa, confrontando l’erogato reale con l’orario dichiarato e rendendo pubblici gli scostamenti. Chiediamo ad AMT e al Comune di Genova di colmare, con i fatti, la distanza tra ciò che è stato annunciato e ciò che è stato messo nero su bianco nel quadro orario.