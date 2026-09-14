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Mentre le tariffe restano quelle dell'anno scorso|
Amt: “Questi i tagli alle linee nel nuovo orario invernale”
Da Furio Truzzi, presidente Assoutenti Liguria
Il nuovo orario invernale 2026/2027 di AMT è stato pubblicato e, numeri alla mano, racconta una storia molto diversa dalle rassicurazioni con cui AMT e l’Amministrazione comunale hanno accompagnato la riorganizzazione del servizio. Il confronto linea per linea con l’orario invernale 2025/2026 non lascia spazio a interpretazioni:
– Giorni feriali: –18%, da 13.471 a 11.103 corse. Sono 2.368 corse in meno ogni giorno feriale, cioè proprio quando i genovesi vanno al lavoro e a scuola.
– Sabato: –12%, da 11.312 a 9.913 corse.
– Festivi: –10%, da 7.140 a 6.439 corse.
Non si tratta di una limatura. Nei giorni feriali vengono azzerate oltre venti linee — tra cui la linea 6 e numerosi servizi integrativi e speciali — mentre altre vengono di fatto svuotate: la linea 8 perde il 91% delle corse. Sulle alcune linee i tagli arrivano fino al –47% (linea 43), –45% (linea 16), –41% (linea 3), –39% (linea 38) e –38% (linea 88). E tra le linee soppresse figurano ancora il Navebus, il servizio per il quartiere lagaccio già oggetto, unitamente alla cancellazione di Taxi bus e ai pesanti disservizi estivi, di una nostra prossima segnalazione all’AGCM insieme alle altre associazioni dei consumatori.
E questo è lo scenario migliore. Le cifre dell’orario sono corse programmate: rappresentano il massimo teorico, a parità di mezzi funzionanti e di personale disponibile. Ogni guasto, ogni autista in malattia non sostituito si scarica su una base già ridotta, e il servizio realmente erogato risulterà, giorno per giorno, inferiore persino a questi numeri.
Qui si apre il nodo che poniamo con la massima chiarezza: le tariffe restano quelle dell’anno scorso, il servizio no. Si continuano a vendere abbonamenti e biglietti agli stessi prezzi a fronte di un servizio ridotto del 18% nei feriali e con intere linee cancellate. È una distanza tra ciò che si paga e ciò che si riceve che configura, a nostro avviso, una pratica commerciale scorretta, coerentemente con quanto rappresenteremo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Per evitare questa contestazione esiste una sola strada: prevedere indennizzi automatici a favore di abbonati e utenti, proporzionati alla riduzione del servizio. Non è una richiesta punitiva: è la condizione minima perché un prezzo invariato, a fronte di un servizio decurtato, non si traduca in un danno per il cittadino.
Assoutenti Liguria monitorerà il servizio ogni giorno, corsa per corsa, confrontando l’erogato reale con l’orario dichiarato e rendendo pubblici gli scostamenti. Chiediamo ad AMT e al Comune di Genova di colmare, con i fatti, la distanza tra ciò che è stato annunciato e ciò che è stato messo nero su bianco nel quadro orario.