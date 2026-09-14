Rapallo: concerto di Milena Mansanti all’oratorio dei Bianchi

Venerdì 18 settembre alle 21.00 ultimo concerto della Musica negli Oratori 2026, presso l’Oratorio dei Bianchi, con un Concerto per organo dell’organista Milena Mansanti. L’organo dell’Oratorio dei Bianchi, collocato in cantoria sulla parete opposta all’abside in una cassa lignea riccamente decorata, è un pregevolissimo esemplare della scuola organaria ligure del XVIII secolo. Fu infatti costruito da Tomaso II Roccatagliata di Santa Margherita Ligure nel 1779. La rassegna estiva “Musica negli Oratori 2026″ si chiuderà venerdi 18 settembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio dei Bianchi sempre a Rapallo con un Concerto per organo nella splendida cornice dell’antico Oratorio rapallino, Lo strumento, collocato in cantoria sulla parete opposta all’abside in una cassa lignea riccamente decorata, è un pregevolissimo esemplare della scuola organaria Ligure del XVIII secolo. Fu infatti costruito da Tomaso Il Roccatagliata di Santa Margherita Ligure nel 1779.

L’organista Milena Mansanti, originaria dell’Appennino Parmense, dopo l’infanzia trascorsa a Carrara, studia pianoforte presso il Conservatorio” Arrigo Boito ” di Parma. Segue corsi di Alto Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia musicale di Perugia con il Maestro Luigi di Ilio. Dalla collaborazione con il Maestro Adolfo Tanri nasce il suo interesse per la Musica Sacra. Prende così avvio lo studio dell’organo con il Maestro Ferruccio Bartoletti. A tale strumento si dedica totalmente, studiando ed eseguendo un repertorio assai vasto, non disdegnando incursioni in altre letterature, dalle sue scelte artistiche si evidenzia ben presto la sua spiccata preferenza per la musica organistica barocca, in particolare quella tedesca. L’approfondita conoscenza delle opere di J.S. Bach e di quelle dei musicisti suoi ispirato l’i, suoi contemporanei e “suoi” allievi, caratterizza nettamente la sua attività concertistica, svolta in Italia e all’estero. In quel di Berceto (Parma), dove è organista titolare del Duomo, fonda nel 2014 il “Berceto Organ Festival – Musica d’organo sulla Via Francigena”, giunto all’undicesima edizione sotto la sua direzione Artistica e con la sua partecipazione ai concerti. È inoltre Direttore Artistico dei “Concerti estivi sull’Appennino Tosco Emiliano”. A Reggio Emilia è Direttore Artistico della Rassegna “L’organo della Basilica di San Prospero” e collabora con Unitre come docente di musica. Nella chiesa parrocchiale di Traversetolo (PR), partecipa ai “Momenti di Fede”, meditazioni musicali in collaborazione con Mons. Eugenio Binini, Vescovo Emerito della Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli. Presta servizio come organista presso l’Oratorio de’ Rossi di Parma. Si dedica alla diffusione della musica organistica nelle province di Parma e Reggio Emilia, occupandosi della tutela e la valorizzazione degli organi presenti su quei Territori, anche promuovendo iniziative atte a finanziare restauri e manutenzioni.