Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Liguria

Le ore i lezione? Un investimento

|
Attualità
/

Scuola: il piacere di scoprire nuovi compagni, docenti, programmi di studiorconoscenze

13 settembre 2026 | 14:36
Share0
di Redazione

Redazione

Scuola: il piacere di scoprire nuovi compagni, docenti, programmi di studiorconoscenze

Domani primo giorno di scuola. Preceduto da articoli e polemiche che riguardano il “caro zaino” (e tutto quel che contiene); la mancanza di docenti; il disservizio scuolabus creato dalla crisi Amt; le polemiche sulla sicurezza sismica degli edifici.

La realtà è fortunatamente anche altro. Studenti contenti di  ritrovare i vecchi compagni o di conoscerne di nuovi. Di incontrare “vecchi” e nuovi docenti. Lieti soprattutto di mettere a frutto le ore di lezione per formarsi, imparare nuove nozioni, gestirsi per poter  domani affrontare un lavoro, o la facoltà scelta all’università. E rinunciare ad usare il cellulare durante le lezioni può essere un’esperinza interessante; come imparare a muoversi in una stanza completamente buia senza l’uso della vista.

La scuola è un’opportunità, almeno per gli studenti intelligenti e per questo va guardata positivamente. Guardando ad un futuro che scorre sempre più velocemente, che offre mete lontane e nuove opportunità di lavoro.

Foto: banchi della vecchia scuola