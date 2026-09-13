Sampdoria, notte fonda a Mantova: 2-0 e ultimo posto in classifica

La Sampdoria cade 2-0 al Martelli contro il Mantova e resta ultima in classifica con 1 punto. Per la squadra allenata da Bernardo Corradi arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, al termine di una gara sottotono nella quale i blucerchiati confermano anche le difficoltà in fase realizzativa. A rendere ancora più pesante la serata è il rigore fallito da Lauritsen al 64’, pochi minuti prima del raddoppio dei padroni di casa.

Rispetto alla gara di Palermo, Corradi cambia 1 solo elemento, inserendo Begic al posto di Sinani. Per il resto vengono confermati gli altri 10 giocatori, con Vindahl tra i pali e una difesa a 4 composta da Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri e Cicconi. A centrocampo ci sono Makoumbou ed Henderson, mentre alle spalle di Tutino agiscono Vermeeren, Insigne e Begic.

Il Mantova prova a rendersi pericoloso già nelle prime fasi. Al 10’ Ruocco calcia di controbalzo e manda il pallone alto, creando il primo pericolo dalle parti di Vindahl. Nella stessa fase Silva prova la conclusione, ma la palla termina sul fondo con il portiere della Sampdoria attento. Al 31’ Gliozzi ha una buona occasione davanti a Vindahl, ma calcia a lato: l’azione viene comunque fermata per fuorigioco dello stesso giocatore. Il primo tempo offre poche emozioni e si chiude dopo 1 minuto di recupero sullo 0-0.

A inizio ripresa Corradi interviene sulla formazione, inserendo Abildgaard al posto di Begic e modificando anche l’assetto tattico. La Sampdoria sfiora il vantaggio al 49’ con Insigne, ma Bardi si supera e respinge la conclusione. Al 55’ è Ilie a provarci con un tiro debole, bloccato a terra da Vindahl.

Arriva quindi il secondo cambio della Sampdoria, con Tutino che lascia il posto a Lauritsen. Ma al 58’ è il Mantova a passare in vantaggio: Ruocco firma l’1-0, con un’indecisione di Vindahl nell’azione che porta alla rete.

La Sampdoria ha l’opportunità immediata di rimettere la partita in equilibrio. Al 64’ i blucerchiati conquistano un calcio di rigore per un fallo di Kouda su Abildgaard. Dal dischetto si presenta Lauritsen, ma l’attaccante sbaglia clamorosamente, calciando fuori.

Il Mantova approfitta della situazione e appena 2 minuti più tardi trova il raddoppio. Al 66’ Longonda firma il 2-0 con una grande conclusione e per la Sampdoria la partita si fa ancora più complicata.

I blucerchiati provano a reagire e al 69’ vanno vicini alla rete con Abildgaard, che colpisce il palo sugli sviluppi di un grande cross di Cicconi. Al 74’ Vlahovic, entrato al posto di Gliozzi, cerca la conclusione, ma Vindahl para. Al 79’ Bragantini viene servito da Kouda e calcia verso la porta, trovando ancora la risposta del portiere della Sampdoria.

La squadra di Corradi, però, fatica a reagire e nel finale lascia spazio al Mantova. All’81’ Cicconi interviene in extremis e salva su Bragantini.