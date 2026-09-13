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Domenica 13 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Cure primarie, Liguria capofila con 3 progetti
Oggi, domenica 13 settembre, auguri a Giovanni. Amato, Venerio. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “L’apparenza inganna”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Sanità: cure primarie; Liguria capofila con tre progetti. Piscine: cantieri aperti, il risiko invernale dei nuotatori nel Levante.
Sestri Levante inaugura il Polo-6. Sestri Levante: bimba morta in piscina, indagati anche produttore e installatore. Lavagna: abbandona rifiuti, scoperto grazie alle telecamere. Chiavari: Giretto, Fiab e Legambiente insieme. Chiavari: cittadino si infortuna, condannato dirigente.
Rapallo: Montepegli senza corrente; Enel “complesso il ripristino”. Rapallo: 80enne si sente male mentre nuota. Rapallo: a San Massimo capre sparite, incursione di lupi. Paraggi: protesta dei bagnanti “Rifiuti gettati nella spiaggia libera”. Parco di Portofino: “Più risorse e garanzie per l’occupazione”.
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Cicagna: incidente a Monleone, due feriti. Orero: addio all’imprenditore Biggio.