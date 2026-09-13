Rapallo: tempo di scuola; in coda in A-12 fino all’innesto con la A-7

Restano gli stranieri e chi è libero da impegni lavorativi. L’inizio dell’anno scolastico ha tuttavia posto fine alla vacanze di migliaia di ospiti. Il segno più evidente, a partire dalle 18.40, la coda che da Rapallo crea rallentamenti sulla A-12 sino all’innesto con la A-7. Si è trattato di partenze intelligenti; una buona parte di turisti ha atteso tuttavia il tramonto prima di abbandonare la Riviera; altri concluderanno la vacanza dopo l’ultimo piatto di trofie al pesto e fritto di pesce o gamberi rossi. Un’estate che appare positiva per gli operatori turistici, ma anche, per le alte temperature, per i venditori di ventilatori e deumidificatori e per gli installatori di impianti di condizionamento. La riviera tornerà in ogni caso a vivere nei fine settimana di sole.