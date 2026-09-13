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I canoni demaniali, ammontano a 49.710 euro

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Attualità
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Rapallo paga i canoni 2026 per Bagni Porticciolo e porto pubblico

13 settembre 2026 | 11:36
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di Redazione

Redazione

Rapallo paga i canoni 2026 per Bagni Porticciolo e porto pubblico

Il comune di Rapallo, come tutti i Comuni, è chiamato a pagare i canoni 2026 dei beni demaniali marittimi di cui fruisce. Anche se, a quanto pare, i canoni non siano ancora stati aggiornati e quelli applicati fanno riferimento al 2025. Oltre alle tasse, il Comune di Rapallo deve pagare i canoni di due beni demaniali: i Bagni Porticciolo e il porto pubblico.

Di seguito il testo completo della determina che chiarisce quanto da noi riassunto.

CANONI