Rapallo paga i canoni 2026 per Bagni Porticciolo e porto pubblico

Il comune di Rapallo, come tutti i Comuni, è chiamato a pagare i canoni 2026 dei beni demaniali marittimi di cui fruisce. Anche se, a quanto pare, i canoni non siano ancora stati aggiornati e quelli applicati fanno riferimento al 2025. Oltre alle tasse, il Comune di Rapallo deve pagare i canoni di due beni demaniali: i Bagni Porticciolo e il porto pubblico.