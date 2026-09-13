Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Rapallo e Zoagli

Refurtiva restituituita

|
Attualità
/

Rapallo: 18enne “rapina” in treno; la vittima lo insegue. Arrestato

13 settembre 2026 | 11:58
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: 18enne &#8220;rapina&#8221; in treno; la vittima lo insegue. Arrestato

Dai Carabinieri comando provinciale di Genova 

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno arrestato* un cittadino tunisino di 18 anni per rapina impropria. I fatti si sono verificati nella tarda serata dell’11 settembre presso la stazione ferroviaria di Rapallo dove il giovane, a bordo di un treno regionale in sosta, ha approfittato di un momento di distrazione della vittima, una donna 65enne, per asportarle lo zaino. Vistosi scoperto è sceso dal convoglio e si è dato alla fuga nelle vie limitrofe. La vittima si è immediatamente posta all’inseguimento urlando e attirando l’attenzione di alcuni passanti, i quali sono riusciti a intercettare e bloccare il malfattore. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno preso in consegna il soggetto, recuperato l’intera refurtiva che è stata contestualmente restituita alla vittima dopo la deposizione della denuncia.

Terminate le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

…* fatta salva la presunzione di innocenza