Rapallo: 18enne “rapina” in treno; la vittima lo insegue. Arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno arrestato* un cittadino tunisino di 18 anni per rapina impropria. I fatti si sono verificati nella tarda serata dell’11 settembre presso la stazione ferroviaria di Rapallo dove il giovane, a bordo di un treno regionale in sosta, ha approfittato di un momento di distrazione della vittima, una donna 65enne, per asportarle lo zaino. Vistosi scoperto è sceso dal convoglio e si è dato alla fuga nelle vie limitrofe. La vittima si è immediatamente posta all’inseguimento urlando e attirando l’attenzione di alcuni passanti, i quali sono riusciti a intercettare e bloccare il malfattore. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno preso in consegna il soggetto, recuperato l’intera refurtiva che è stata contestualmente restituita alla vittima dopo la deposizione della denuncia.