Portofino dice sì a “Hub Blue Economy Tigullio”, sede nel porto di Lavagna

La giunta comunale di Portofino aderisce al progetto’“Hub Blue Economy Tigullio”, promossa dal Villaggio del Ragazzo e Accademia del turismo, con sede operativa nel porto di Lavagna.

Portofino vi aderisce “per la propria vocazione turistico-nautica e per la presenza sul territorio di attività riconducibili alla filiera della Blue Economy, ha interesse a partecipare all’iniziativa quale soggetto aderente, al fine di concorrere al raccordo istituzionale, alla promozione territoriale e alla diffusione delle opportunità formative e occupazionali rivolte a giovani, adulti, disoccupati, inattivi”.

In premessa la delibera spiega di che si tratta: “Una leva strategica di sviluppo economico, occupazionale, turistico, produttivo e territoriale, articolata in una filiera integrata che

comprende nautica da diporto, professional yachting, cantieristica, refit, manutenzione, marina services, yacht hospitality, ristorazione, provisioning, servizi di bordo, digitale, sostenibilità e innovazione;

Con il Protocollo d’Intesa in oggetto viene costituito l’“Hub Blue Economy Tigullio”, con sede operativa presso il Porto di Lavagna, quale strumento stabile di coordinamento territoriale tra Comuni, marine, imprese, associazioni datoriali, enti formativi, soggetti dell’innovazione, servizi per il lavoro e stakeholder territoriali, finalizzato a rafforzare la filiera della Blue Economy attraverso ascolto dei fabbisogni, orientamento, formazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro, innovazione e comunicazione unitaria del territorio;

Il Protocollo è stato promosso da Opera Diocesana Madonna dei Bambini “Villaggio del Ragazzo” e da Accademia del Turismo s.c.r.l., quali soggetti sottoscrittori originari, ed è espressamente aperto all’adesione successiva di ulteriori soggetti pubblici e privati, tra cui i Comuni del territorio, mediante sottoscrizione di apposito atto;