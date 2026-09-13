Temi del giorno:
Gastronomia, musica, gara di carrette|
Cicagna festeggia la Madonna dei Miracoli, da lunedì a mercoledì
Da lunedì 14 a mercoledì 16 Cicagna festeggia Nostra Signora dei Miracoli: considerata la festa più importante della Fontanabuona. Oggi sull’autostrada online, sembra introvabile un programma della festa religiosa. Passiamo quindi a quello dei festeggiamenti civili (Non sono indicati gli orari).
In piazza del Comune bar e stand gastronomico (area coperta)
Lunedì 14
Serata danzante con orchestra spettacolo “Suonami band” (ampia pista)
Martedì 17
Tradizionale gara delle carrette
Concerto Banda Giuseppe Verdi
Musica dal vivo “Tributo a Zucchero”
Mercoledì 16
Durante la processione incendio dei ponti; a seguire a cura dei quartieri “Poggio e Prato assieme” e quartiere “Cassottana”: spettacoli pirotecnici (ore 22 circa)
Show dal vivo “Eco binario”