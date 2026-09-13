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Cicagna festeggia la Madonna dei Miracoli, da lunedì a mercoledì

13 settembre 2026 | 08:32
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Cicagna festeggia la Madonna dei Miracoli, da lunedì a mercoledì

Da lunedì 14 a mercoledì 16 Cicagna festeggia Nostra Signora dei Miracoli: considerata la festa più importante della Fontanabuona. Oggi sull’autostrada online, sembra introvabile un programma della festa religiosa. Passiamo quindi a quello dei festeggiamenti civili (Non sono indicati gli orari).

In piazza del Comune bar e stand gastronomico (area coperta)

Lunedì 14

Serata danzante con orchestra spettacolo “Suonami band” (ampia pista)

Martedì 17

Tradizionale gara delle carrette

Concerto Banda Giuseppe Verdi

Musica dal vivo “Tributo a Zucchero”

Mercoledì 16

Durante la processione incendio dei ponti; a seguire a cura dei quartieri “Poggio e Prato assieme” e quartiere “Cassottana”: spettacoli pirotecnici (ore 22 circa)

Show dal vivo “Eco binario”