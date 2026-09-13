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La terza alle 10 in via Jacopo Rocca|
Chiavari: tripla aggressione nei corsi Brizzolara e De Michiel
Doppia aggressione a Chiavari, in due diverse vie, a otto minuti di distanza l’una dall’altra. Al momento non è dato sapere se i due episodi sono connessi. Coinvolte tre persone giudicate in codice giallo.
La prima aggressione alle 05.54 in corso Brizzolara; risultano coinvolte due persone con traumi che, soccorse dai militi della Croce Verde Chiavarese, hanno rifiutato il ricovero.
Otto minuti dopo, sempre a Chiavari, una seconda aggressione. Una persona con un trauma cranico viene soccorsa e traferita dai militi della locale Croce Rossa al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Del caso si occupano i carabinieri.
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Una terza aggressione è avvenuta a Chiavari in via Jacopo Rocca alle 10.04. Anche in questo caso il sito del 118 non cita né età né sesso della persona soccorsa dai militi della Croce Rossa di Lavagna e trasportata al pronto soccorso lavagnese. Del caso si occupano i carabinieri.
Due mibuti prima, sempre a Chiavari in piazza Roma, i volontari della Croce Rossa di Chiavari hanno soccorso un ventenne che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Diagnosi del 118: “Patologia non identificata”