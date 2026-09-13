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Cronaca
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Chiavari: doppia aggressione nei corsi Brizzolara e De Michiel

13 settembre 2026 | 07:02
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di Redazione

Redazione

Chiavari: doppia aggressione nei corsi Brizzolara e De Michiel

Doppia aggressione a Chiavari, in due diverse vie, a otto minuti di distanza l’una dall’altra. Al momento non è dato sapere se i due episodi sono connessi. Coinvolte tre persone giudicate in codice giallo.

La prima aggressione alle 05.54 in corso Brizzolara; risultano coinvolte due persone con traumi che, soccorse dai militi della Croce Verde Chiavarese, hanno rifiutato il ricovero.

Otto minuti dopo, sempre a Chiavari, una seconda aggressione. Una persona con un trauma cranico viene soccorsa e traferita dai militi della locale Croce Rossa al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Del caso si occupano i carabinieri.