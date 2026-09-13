Chiavari: arriva la seconda edizione di “Woman Bike Ride”

Non è una domanda ingenua, né un capriccio del linguaggio. È, come ha scritto la storica della letteratura Daniela Brogi (Lo spazio delle donne), una richiesta che ha significato insieme il dovere di chiedere il permesso a qualcun altro e la necessità di difendere il proprio corpo in un mondo che per secoli ha considerato ogni spazio — comprese le strade, comprese le piazze, compresi i corpi delle donne — naturalmente e liberamente a disposizione degli uomini.