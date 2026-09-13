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Domenica 20 alle 10.15; lungomare vicino all'aereo|
Chiavari: arriva la seconda edizione di “Woman Bike Ride”
Da Comunicazione Women Bike Ride
C’è una domanda che attraversa la storia delle donne occidentali degli ultimi due secoli, semplice nella sua formulazione e enorme nelle sue conseguenze: posso uscire da sola?
Non è una domanda ingenua, né un capriccio del linguaggio. È, come ha scritto la storica della letteratura Daniela Brogi (Lo spazio delle donne), una richiesta che ha significato insieme il dovere di chiedere il permesso a qualcun altro e la necessità di difendere il proprio corpo in un mondo che per secoli ha considerato ogni spazio — comprese le strade, comprese le piazze, compresi i corpi delle donne — naturalmente e liberamente a disposizione degli uomini.
E’ questa una delle riflessioni che ci accompagneranno durante la seconda edizione della Women Bike Ride che quest’anno si svolgerà a Chiavari.
Il punto di incontro è sul retro della stazione ferroviaria, vicino all’aereo alle ore 10:15.
Abbiamo scelto questo punto di inizio e fine del percorso per agevolare la partecipazione di chi non abita a Chiavari ma può spostarsi agevolmente con il treno. La partenza è stata decisa dopo aver controllato l’arrivo dei treni locali da levante e da ponente della regione.
Le biciclette trasportate sui treni regionali in Liguria non pagano grazie ad una convenzione, promossa da Fiab, tra Trenitalia e Regione Liguria. Consigliamo di leggere l’accordo per conoscere le modalità.
Chiediamo ai fini assicurativi l’iscrizione alla pedalata utilizzando il link inserito nel manifesto affisso nei locali della città e nei talloncini che qualcuno troverà da lunedì nel cestino (o nel portapacchi) della propria bicicletta.
Il link dell’iscrizione riporta anche 13 FAQ che speriamo rispondano a molte delle domande possibili.
Come lo scorso anno, incoraggiamo un abbigliamento colorato e festoso, che meglio veicola il messaggio che vogliamo trasmettere (non serve un abbigliamento tecnico per andare in bicicletta) e una bicicletta addobbata. Ovviamente, nel massimo della libertà, ognuno può presentarsi con l’abbigliamento preferito.
Ai primi 50 iscritti regaleremo l’adesivo con il nostro logo.
Ci saranno due brevi fermate durante la pedalata, con letture per riflettere insieme su quanto le libertà individuali (non solo femminili) si stiano di nuovo contraendo.
L’evento, organizzato con Fiab Tigullio nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, è stato possibile grazie all’indispensabile supporto delle associazioni che hanno aderito con estremo entusiasmo: Amnesty Antenna Tigullio, ANPI Chiavari, ANPI Sestri Levante, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, Futura aps Lavagna, Libera Presidio Nicholas Green, Sestri Città Aperta ed Unione Donne in Italia – sez. Levante.