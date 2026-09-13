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Cronaca
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Cavi: incidente lungo l’Aurelia, donna 70enne in codice rosso al San Martino

13 settembre 2026 | 22:39
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di Redazione

Redazione

Cavi: incidente lungo l&#8217;Aurelia, donna 70enne in codice rosso al San Martino

Due persone ferite in un brutto incidente verificatosi lungo la via Aurelia a Cavi alle 18.25. Una donna di 70 anni, in codice rosso, è stata trasferita al pronto soccorso del policlinico San Martino ed una seconda in codice verde a quello di Lavagna. Col medico del 118 sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Lavagna e della Croce Verde di Sestri Levante. Intervento dei carabinieri della Compagnia di Sestri Levante per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità.