Cavi: incidente lungo l’Aurelia, donna 70enne in codice rosso al San Martino

Due persone ferite in un brutto incidente verificatosi lungo la via Aurelia a Cavi alle 18.25. Una donna di 70 anni, in codice rosso, è stata trasferita al pronto soccorso del policlinico San Martino ed una seconda in codice verde a quello di Lavagna. Col medico del 118 sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Lavagna e della Croce Verde di Sestri Levante. Intervento dei carabinieri della Compagnia di Sestri Levante per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità.