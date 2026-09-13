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Camogli: gli studenti del Nautico convivono con i lavori per rafforzare muro
Istituto Nautico di Camogli, lavori di messa in sicurezza di una parte del muraglione di sostegno. I lavori, a cura della Città metropolitana, avrebbero dovuto iniziare ed essere ultimati entro agosto 2025. La macchina per palificare è arrivata solo pochi giorni fa, assieme alla sistemazione dei ponteggi. Così i lavori dovranno ora convivere con le lezioni. E in via Bettolo, unica via d’uscita dal paese per i veicoli, perdura il senso unico alternato.
La tabella di marcia
Il 9 luglio 2025 vengono sistemati cubi di cemento; una misura preventiva per arginare una temuta frana. I lavori dovrebbero terminare entro l’anno. La posa dei cubi sottrae due posti auto, ma soprattutto crea una pericolosa strettoia.
30 maggio 2026: iniziano i lavori preparatori e viene istituito il senso unico alternato.
21 luglio 2026. Vengono tolti i cubi e inizia lo smantellamento del muro. Dicono gli abitanti “Al massimo viene portato via un camion di detriti al giorno, Da una settimana più nulla”.
5 agosto 2026: resta il senso unico alternato. Se la ditta è in ferie tanto vale eliminare le transenne e ripristinare il traffico nei due sensi. Evidentemente in Città metropolitana, che esegue i lavori, i cittadini valgono zero.