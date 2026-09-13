Camogli: gli studenti del Nautico convivono con i lavori per rafforzare muro

Istituto Nautico di Camogli, lavori di messa in sicurezza di una parte del muraglione di sostegno. I lavori, a cura della Città metropolitana, avrebbero dovuto iniziare ed essere ultimati entro agosto 2025. La macchina per palificare è arrivata solo pochi giorni fa, assieme alla sistemazione dei ponteggi. Così i lavori dovranno ora convivere con le lezioni. E in via Bettolo, unica via d’uscita dal paese per i veicoli, perdura il senso unico alternato.