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Si svolgerà dal 9 al 12 settembre|
Attualità/
Camogli: Festival della Comunicazione, “Potere” è il tema per il 2027
13 settembre 2026 | 18:39
La 14ª edizione del Festival della Comunicazione di Camogli avrà come tema “Potere” e si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2027. Ad annunciarlo gli ideatori-direttori Rosangela Bonsignorio e Danco Singer.
Temi delle scorse edizioni: nel 2014 Comunicazione, nel 2015 Linguaggio, nel 2016 Web, nel 2017 Connessioni, nel 2018 Visioni, nel 2019 Civiltà, nel 2020 Socialità, nel 2021 Conoscenza, nel 2022 Libertà, nel 2023 Memoria, nel 2024, Speranze, nel 2025 Ispirazione, nel 2026 Coraggio.