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A-12: chiuse tratte Nervi-Recco; Rapallo-Recco. Svincoli: Rapallo, Chiavari

13 settembre 2026 | 23:08
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di Marco Massa

Marco Massa

A-12: chiuse tratte Nervi-Recco; Rapallo-Recco. Svincoli: Rapallo, Chiavari

Le previste chiusure notturne della prossima settimana nel tratto della A-12 compreso tra Genova e Sestri Levante

Direzione Livorno

Nervi-Recco – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.

Nervi – Recco – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/09/2026 al giorno 18/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.

Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud è chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori

Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/09/2026 al giorno 18/09/2026 per lavori

Rapallo – Entrata Chiusa (al km 28.4 – Direzione: Rosignano)
Rapallo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/09/2026 al giorno 17/09/2026 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Recco.

Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori.

Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

Direzione Genova 

Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

Chiavari  – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori.

Rapallo – Recco – Tratto Chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/09/2026 al giorno 16/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.

Sant’Ilario – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/09/2026 al giorno 16/09/2026 per lavori