Temi del giorno:
Fino a venerdì 18|
A-12: chiuse tratte Nervi-Recco; Rapallo-Recco. Svincoli: Rapallo, Chiavari
Le previste chiusure notturne della prossima settimana nel tratto della A-12 compreso tra Genova e Sestri Levante
Direzione Livorno
Nervi-Recco – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Nervi – Recco – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/09/2026 al giorno 18/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud è chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori
Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/09/2026 al giorno 18/09/2026 per lavori
Rapallo – Entrata Chiusa (al km 28.4 – Direzione: Rosignano)
Rapallo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/09/2026 al giorno 17/09/2026 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori.
Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.
Direzione Genova
Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.
Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/09/2026 al giorno 15/09/2026 per lavori.
Rapallo – Recco – Tratto Chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/09/2026 al giorno 16/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.
Sant’Ilario – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/09/2026 al giorno 16/09/2026 per lavori