Temi del giorno:
La Millevele|
Vela/ Bucci al timone della Genova-Punta Chiappa
Dall’ufficio stampa di Regione Liguria
Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato questa mattina alla trentottesima edizione della Millevele, la grande veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano che porta in mare ogni anno centinaia di imbarcazioni. La manifestazione, diventata nel tempo una grande festa della vela e del territorio, si svolge su tre percorsi costieri con partenza da Genova e sviluppo verso Punta Chiappa.
“Siamo alla trentottesima edizione della Millevele, con una grande partecipazione e oltre 220 imbarcazioni. Noi puntiamo a 300, quindi c’è ancora spazio per crescere e dobbiamo riuscire ad arrivarci – dichiara il presidente Marco Bucci – È una manifestazione in cui i genovesi e tutti i liguri vanno in mare e partecipano a questa grande veleggiata. Possiamo chiamarla anche regata, perché alla fine c’è sempre un po’ di spirito competitivo, ma la cosa più importante è essere in mare, godersi una bella giornata e dimostrare che la vela è nel nostro sangue. Oggi non vorrei vedere neanche una barca ormeggiata: tutti in mare per festeggiare la nostra regione, la nostra passione per il mare e quello che la vela può rappresentare come grande sport per giovani e meno giovani”.
“Per far crescere questo sport bisogna praticarlo e parlarne, ma soprattutto bisogna portare in mare i giovani – prosegue Bucci – I nostri club nautici lo fanno già: ogni fine settimana vedo Optimist, 420, 470, Laser e tanti ragazzi che cominciano ad assaporare il mare e a conoscerlo sempre meglio. In Liguria il mare si vive 365 giorni all’anno e chi vuole può uscire ogni giorno: è un’opportunità straordinaria che dobbiamo continuare a valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni”.