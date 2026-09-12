Vela/ Bucci al timone della Genova-Punta Chiappa

“Siamo alla trentottesima edizione della Millevele, con una grande partecipazione e oltre 220 imbarcazioni. Noi puntiamo a 300, quindi c’è ancora spazio per crescere e dobbiamo riuscire ad arrivarci – dichiara il presidente Marco Bucci – È una manifestazione in cui i genovesi e tutti i liguri vanno in mare e partecipano a questa grande veleggiata. Possiamo chiamarla anche regata, perché alla fine c’è sempre un po’ di spirito competitivo, ma la cosa più importante è essere in mare, godersi una bella giornata e dimostrare che la vela è nel nostro sangue. Oggi non vorrei vedere neanche una barca ormeggiata: tutti in mare per festeggiare la nostra regione, la nostra passione per il mare e quello che la vela può rappresentare come grande sport per giovani e meno giovani”.

“Per far crescere questo sport bisogna praticarlo e parlarne, ma soprattutto bisogna portare in mare i giovani – prosegue Bucci – I nostri club nautici lo fanno già: ogni fine settimana vedo Optimist, 420, 470, Laser e tanti ragazzi che cominciano ad assaporare il mare e a conoscerlo sempre meglio. In Liguria il mare si vive 365 giorni all’anno e chi vuole può uscire ogni giorno: è un’opportunità straordinaria che dobbiamo continuare a valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni”.