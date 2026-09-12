Sori: Gabriele si tuffa in mare e salva donna. Il Grazie del Comune

L’amministrazione comunale di Sori desidera ringraziare Gabriele, uno dei ragazzi del salvamento della spiaggia di Sori, per l’intervento di ieri, dove ha dimostrato grande senso di responsabilità .

Con prontezza, non ha esitato un solo istante a tuffarsi in mare per mettere in salvo una signora in difficoltà, soccorsa tempestivamente anche grazie poi all’aiuto degli altri bagnini presenti sulla spiaggia.

Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha sottolineato l’importanza del loro pronto intervento.

Ringraziamo tutto il personale di salvamento degli stabilimenti balneari di Sori per la vigilanza e l’impegno costante dimostrati durante tutta questa stagione estiva che volge al termine.

Grazie per aver garantito la sicurezza di tutti i nostri bagnanti.