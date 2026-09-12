Sestri: “Solinas inaugura la scuola avviata dalla giunta Ghio”

Che sia un anno di crescita, scoperte e partecipazione. Perché il futuro e la democrazia della nostra città nascono, prima di tutto, tra i banchi di scuola.

Noi continuiamo a batterci per un principio fondamentale: è nelle aule scolastiche che si gettano le basi della democrazia e si costruisce il futuro di una comunità. La scuola non è un semplice costo da tagliare, ma il cantiere più importante dove si formano cittadini liberi, consapevoli e uguali.

La nostra idea di città si scontra radicalmente con la visione dell’attuale Amministrazione, che in questi anni ha dimostrato di saper solo depotenziare e chiudere i plessi scolastici, anziché investire sul loro sviluppo.

Come Circoli PD di Sestri Levante rivendichiamo con profondo orgoglio questa scelta politica: investire nell’edilizia scolastica per offrire spazi sicuri, moderni e accoglienti a chi sceglie la nostra città per il percorso formativo dei propri figli. Un’opera che doveva essere il punto di partenza per riqualificare, potenziare e rendere più sicuri anche gli altri plessi del territorio.

Al di là dell’inconsistenza politica e amministrativa di questa Giunta, siamo sinceramente felici che una struttura così fondamentale veda finalmente la luce e venga restituita ai bambini e alle loro famiglie.

Oggi l’Amministrazione Solinas ha inaugurato il nuovo Polo dell’infanzia di via Negrotto Cambiaso, un’opera strategica per Sestri Levante resa possibile solo grazie alla visione, alla programmazione e ai fondi Pnrr intercettati dalla precedente Amministrazione.

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Da Gabriele Ovindo, Gruppo Consiliare di minoranza Progresso per Sestri

Oggi il Sindaco Solinas ha inaugurato la nuova scuola di via Negrotto Cambiaso: proprio quella che in campagna elettorale definiva un progetto nefasto e che prometteva di non realizzare.

Avrebbe potuto fermarsi senza pagare nessuna penale, ma ha scelto di andare avanti, anzi, incrementando le risorse attraverso una variazione di bilancio votata anche dal nostro Gruppo. Una scelta, peraltro, resa necessaria dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, che ha riguardato tanti altri Comuni italiani alle prese con progetti PNRR.

E così, ancora una volta, il Sindaco inaugura un’opera pensata, voluta e avviata dalla precedente Amministrazione con l’obiettivo di offrire ai bambini una scuola moderna, sicura e adeguata alle esigenze della città.

Ma la contraddizione più grave non riguarda soltanto le promesse elettorali disattese.

Ha un risvolto ancora più grave.

Quella scuola era stata concepita come parte di un progetto complessivo: creare un nuovo polo scolastico che consentisse di intervenire progressivamente sugli altri edifici della città che necessitano di importanti lavori di ristrutturazione.

Oggi, invece, la stessa Amministrazione che ieri la demonizzava utilizza il nuovo polo per giustificare una riorganizzazione della rete scolastica che rischia di tradursi in accorpamenti, riduzione dei servizi e risparmi sulla pelle delle famiglie.

Quindi oggi chiediamo, ancora una volta, al Sindaco:

Se era un progetto così sbagliato, perché oggi lo inaugura?

Se invece è una buona scuola, perché non riconosce il merito di chi l’ha progettata e realizzata, raccontando ai cittadini la vera storia?

E soprattutto: quale futuro sta preparando per le altre scuole della città?

La risposta a quest’ultima domanda è ormai nota a tutti i genitori di Sestri: chiudere plessi e ridurre l’offerta del Comprensivo della città, che per anni è stato un punto di forza e un vanto della nostra comunità.

Perché il problema non è soltanto cambiare idea. In politica può accadere. Il problema è aver costruito una campagna elettorale su una promessa e oggi inaugurare esattamente ciò che si era promesso di non fare.

Dimenticare ciò che si è promesso agli elettori e riscrivere oggi la storia non è buona amministrazione. Lo è ancora meno quando, nel frattempo, si chiudono due scuole e se ne indeboliscono altre due, mettendo a rischio il futuro di tutta la città e delle sue frazioni.”