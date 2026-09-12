Temi del giorno:
Solidarietà agli "Amici del parco"|
Sestri: “Sicurezza, occorre ascoltare tutte le associazioni”
Da Andrea Cecconi, referente Giovani Gruppo Territoriale Tigullio e Valli MoVimento 5 Stelle
La lettera aperta degli Amici del Parco merita attenzione e, soprattutto, una risposta.
Da anni questa associazione rappresenta un punto di riferimento importante per il quartiere della Lavagnina e per il Parco di Via Tino Paggi, portando avanti iniziative e attività che favoriscono la partecipazione e la socialità e che rappresentano una presenza importante per il quartiere.
Oggi, però, chi si impegna quotidianamente per il territorio si trova a fare i conti con furti, vandalismi e danneggiamenti, lamentando anche l’assenza di quella vicinanza istituzionale che dovrebbe esserci proprio nei momenti di maggiore difficoltà.
E questo ci riporta inevitabilmente al tema della sicurezza.
La sicurezza non si può affrontare cercando ogni volta un colpevole da additare. Non basta intervenire sui locali o su chi organizza eventi: servono presenza, prevenzione e presidi sul territorio. E quei presidi vanno sostenuti, soprattutto quando sono rappresentati da associazioni che si impegnano volontariamente per la propria comunità.
Non basta un passaggio della Polizia Locale alle 15. Se una zona presenta criticità, occorre garantire attenzione e presenza anche negli orari in cui i problemi si manifestano.
Agli Amici del Parco va la solidarietà mia e di tutto il Gruppo Territoriale del M5S, ma soprattutto il ringraziamento per quello che fanno ogni giorno.
L’Amministrazione ha il dovere di ascoltarli e di sostenerli.
E deve tornare ad ascoltare tutte le associazioni di Sestri Levante, perché chi si impegna per la comunità non può essere lasciato solo.