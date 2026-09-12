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Anche il tecnico sestrese che allestì l'impianto|
Cronaca/
Sestri: bimba morta in piscina, salgono a quattro gli indagati
12 settembre 2026 | 16:03
Nel pomeriggio del 18 luglio a Sestri Levante, una bimba bergamasca di 11 anni, Alice Ferrari, moriva annegata nella piscina dei bagni Segesta perché i suoi lunghi capelli erano stati aspirati e trattenuti da una pompa della stessa piscina.
I primi ad essere iscritti nel registro degli indagati sono stati i titolari dello stabilimento. Ora la Procura ha aggiunto il titolare dell’impresa cuneese che ha prodotto la piscina ed il tecnico di Sestri Levante che ha installato l’impianto.
L’inchiesta è stata affidata alla Capitaneria di porto. Intanto dal 24 settembre la specialista Rosanna Prola, una vera esperta come spiega il suo profilo online, effettuerà una perizia tecnica nella piscina, tuttora sotto sequestro.