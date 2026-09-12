Sestri: bimba morta in piscina, salgono a quattro gli indagati

Nel pomeriggio del 18 luglio a Sestri Levante, una bimba bergamasca di 11 anni, Alice Ferrari, moriva annegata nella piscina dei bagni Segesta perché i suoi lunghi capelli erano stati aspirati e trattenuti da una pompa della stessa piscina.

I primi ad essere iscritti nel registro degli indagati sono stati i titolari dello stabilimento. Ora la Procura ha aggiunto il titolare dell’impresa cuneese che ha prodotto la piscina ed il tecnico di Sestri Levante che ha installato l’impianto.