Temi del giorno:
Domani, domenica 13 settembre|
Attualità/
Santo Stefano d’Aveto: sagra del fungo e della patata quarantina
12 settembre 2026 | 11:10
Si svolge domani, domenica 13 settembre, in località Casoni (strada provinciale 75 del Monte Penna) la “Sagra del fungo e della patata quarantina”. Il programma prevede:
esposizione e vendita di prodotti locali
Presenza di esperti micologici con tavole illustrative con le principali specie di funghi
Dalle 12.30 gastronomia (al coperto) con funghi fritti, polenta, asado, formaggio locale fuso e salsiccia alla piastra, patatine e dolci
Pomeriggio musicale con il Maestro Alberto Kalle
La manifestazione è organizzata dall’associazione turistica-sportiva “Casun sutta a Penna”.