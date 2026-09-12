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Domani, domenica 13 settembre

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Attualità
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Santo Stefano d’Aveto: sagra del fungo e della patata quarantina

12 settembre 2026 | 11:10
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di Redazione

Redazione

Santo Stefano d&#8217;Aveto: sagra del fungo e della patata quarantina

Si svolge domani, domenica 13 settembre, in località Casoni (strada provinciale 75 del Monte Penna) la “Sagra del fungo e della patata quarantina”. Il programma prevede:

esposizione e vendita di prodotti locali

Presenza di esperti micologici con tavole illustrative con le principali specie di funghi

Dalle 12.30 gastronomia (al coperto) con funghi fritti, polenta, asado, formaggio locale fuso e salsiccia alla piastra, patatine e dolci

Pomeriggio musicale con il Maestro Alberto Kalle

La manifestazione è organizzata dall’associazione turistica-sportiva “Casun sutta a Penna”.