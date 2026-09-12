‘Santa’: nel Castello rivivono i personaggi che lo animavano nel ‘600

Un interessantissimo evento, questo weekend, al Castello cinquecentesco, con visite nei dintorni, organizzato da “Gente di Liguria”, con la collaborazione del Comune di Santa Margherita.

Tanti incuriositi visitatori, in gran numero stranieri, hanno visitato il Castello per un’iniziativa che ci rimanda a vita, usanze, storia, di 3 secoli orsono.

Nelle antiche sale, sono stati infatti allestiti spazi espositivi con abbigliamento, armi, oggetti di uso comune dell’epoca, presentati dalle associazioni “Flos Duellatorum”, “Picca e Moschetto” e “Rievocazioni Storiche 1600/1700”, con i figuranti perfettamente abbigliati con vestiti, armi e divise dell’epoca.