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vestiti, armi e divise dell'epoca.|
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‘Santa’: nel Castello rivivono i personaggi che lo animavano nel ‘600
12 settembre 2026 | 17:43
Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (testo e foto)
Un interessantissimo evento, questo weekend, al Castello cinquecentesco, con visite nei dintorni, organizzato da “Gente di Liguria”, con la collaborazione del Comune di Santa Margherita.
Tanti incuriositi visitatori, in gran numero stranieri, hanno visitato il Castello per un’iniziativa che ci rimanda a vita, usanze, storia, di 3 secoli orsono.
Nelle antiche sale, sono stati infatti allestiti spazi espositivi con abbigliamento, armi, oggetti di uso comune dell’epoca, presentati dalle associazioni “Flos Duellatorum”, “Picca e Moschetto” e “Rievocazioni Storiche 1600/1700”, con i figuranti perfettamente abbigliati con vestiti, armi e divise dell’epoca.
Molto seguita, sul bellissimo terrazzo del Castello, l’ esibizione di “Gratie d’Amore”, Gruppo in costume che si è esibito in delicate danze dell’ epoca, indossando elegantissimi costumi, ricreati, oggi, da artisti della sartoria, partendo da disegni e quadri seicenteschi.
Oltre al Castello, l’evento ha avuto spazio anche nella bellissima chiesa di Sant’Erasmo, dove si sono tenute conferenze di argomento storico. Previste, come indicato dal titolo della manifestazione, anche visite lungo i più antichi percorsi cittadini, dell’antico Borgo di Corte.
Tutto l’evento, consigliatissimo, continuerà anche per tutta la giornata di domenica.