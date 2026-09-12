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Sabato soleggiato e massime che tornano a salire sulla costa

12 settembre 2026 | 07:55
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sabato soleggiato e massime che tornano a salire sulla costa

Soleggiato a parte locali addensamenti di nubi basse in mattinata sui versanti padani; nelle ore centrali e pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, non si escludono brevi e locali rovesci anche a ridosso della costa. In serata sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in arrivo da Ponente: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi in mattinata sul Centro-Ponente, successiva attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali con tendenza a disporsi in regime di brezza nel pomeriggio

MARE: in prevalenza poco mosso, localmente mosso al mattino a Levante per residua onda lunga di libeccio e nelle ore centrali sui capi di Ponente per onda corta dai quadranti orientali

TEMPERATURE: minime stazionarie, massime in aumento specie sulla costa per effetto dei venti secchi settentrionali

UMIDITÀ: su valori medi