Temi del giorno:
previsioni arpal
Sabato soleggiato e massime che tornano a salire sulla costa
Soleggiato a parte locali addensamenti di nubi basse in mattinata sui versanti padani; nelle ore centrali e pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, non si escludono brevi e locali rovesci anche a ridosso della costa. In serata sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in arrivo da Ponente: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi in mattinata sul Centro-Ponente, successiva attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali con tendenza a disporsi in regime di brezza nel pomeriggio
MARE: in prevalenza poco mosso, localmente mosso al mattino a Levante per residua onda lunga di libeccio e nelle ore centrali sui capi di Ponente per onda corta dai quadranti orientali
TEMPERATURE: minime stazionarie, massime in aumento specie sulla costa per effetto dei venti secchi settentrionali
UMIDITÀ: su valori medi