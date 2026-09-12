Ruba mezzo Amiu, sfreccia nei vicoli, poi si schianta

Questa mattina, verso le 07,00 i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Petrarca, zona interessata da un incidente stradale causato dall’azione sconsiderata di un individuo straniero che in piazza De Marini ha sottratto un veicolo dell’Amiu adibito alla raccolta dei rifiuti.

L’uomo dopo essersi impossessato del mezzo si è dato a una precipitosa e pericolosa fuga nelle vie pedonali limitrofe, che data l’ora erano pressoché deserte, terminando la corsa con un violento impatto prima sui New Jersey posti di fronte a Palazzo Ducale poi contro un pilastro dei portici di via Petrarca. L’uomo, 37enne, si è procurato una ferita ed è stato trasportato presso il pronto soccorso piantonato dai militari. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.