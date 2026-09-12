Recco: nei locali “Idealcasa” sbarcherebbe “Acqua e sapone”

Voce di popolo voce di Dio. Se è così, a Recco nei locali della ex Idealcasa, nel centro cittadino, sbarcherebbe il marchio “Acqua & Sapone”. Un arrivo a sorpresa di cui si parla molto in città; considerato che a Recco vi sono ben due negozi “PiùMe”, altro marchio che vende prodotti igienici. Apertura temuta in particolare dai titolari di supermarket dove la vendita di tali prodotti per la casa e la persona hanno un’importante incidenza economica. L’argomento si presta ad una domanda: i recchesi sono considerati dai sondaggi particolarmente amanti della pulizia?