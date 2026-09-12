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Sabato 12 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Amt: scatta l’orario dei tagli; più spazio ai privati
Oggi, sabato 12 settembre, auguri a Guido e Cesarea. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “A questo mondo c’è chi nuota e chi va a fondo”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: scatta l’orario dei tagli; Extraurbano, più spazio ai privati”; “Servono più mezzi, non meno”.
Sestri Levante: l’ex sindaca Ghio al contrattacco “Centrodestra, tre anni di inerzia”. Lavagna: raduno della Protezione civile. Chiavari: auto prende fuoco in A-12. Chiavari: giovani a Santiago e Cuba. Carasco: una biblioteca all’asilo nido.
Rapallo: frazioni senza acqua né luce. Rapallo: alberi in mare per la pioggia, mai così tanti. Santa Margherita restaura i lampioni del lungomare. Portofino: “Area marina accorpata al parco; cresce il fronte del no”; “Una svolta preoccupante”.
Camogli: Il Festival della Comunicazione ricorda Emma Bonino. Camogli: il Teatro Sociale supera i 50mila spettatori. Recco: rifiuti arrivano le guardie ambientali. Uscio: Festival del tempo, pronti a iniziare.
Santo Stefano d’Aveto: soccorsa fungaiola.