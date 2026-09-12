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Rapallo: recuperata carcassa di Capriolo; albero crollato a San Pietro

12 settembre 2026 | 20:18
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di Redazione

Redazione

Rapallo: recuperata carcassa di Capriolo; albero crollato a San Pietro

Ancora interventi a seguito del maltempo che i giorni scorsi ha investito il Tigullio. I vigili del fuoco di Rapallo questa mattina hanno rimosso la carcassa di un capriolo nel torrente San Francesco, all’altezza di via Betti. L’animale non presentava ferite compatibili con un attacco da parte di cinghiali. L’opotesi più probabile e che, sorpreso dalla piena del torrente, sia stato trascinato a valle e sia morto per annegamento.

Sempre a Rapallo, in località San Pietro poco oltre il cimitero, un grosso albero è crollato sulla carreggiata senza procurare danni a persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo per consentire il ripristino della circolazione. Il tronco è stato sezionato e il traffico ha potuto defluire.