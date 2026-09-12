Genoa, Vasquez risponde a Kvernadze: è 1-1. Colombo spreca un calcio di rigore

Il Genoa evita la sconfitta contro il Frosinone e muove la classifica con un 1-1 al Ferraris. I rossoblu vanno sotto nel primo tempo dopo il gol di Kvernadze, falliscono un calcio di rigore con Colombo e trovano il pareggio nella ripresa con Vasquez, prima dell’espulsione del capitano nel finale.

De Rossi sceglie il 3-5-2, con Bijlow tra i pali e Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo ci sono Ehizibue ed Ellertsson sugli esterni, mentre in mezzo giocano Sow, Frendrup e Baldanzi. In attacco viene confermata la coppia formata da Colombo e Osmajic.