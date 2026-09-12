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Genoa, Vasquez risponde a Kvernadze: è 1-1. Colombo spreca un calcio di rigore
Nel finale il capitano rossoblu viene espulso per una fallo su Fini.
Il Genoa evita la sconfitta contro il Frosinone e muove la classifica con un 1-1 al Ferraris. I rossoblu vanno sotto nel primo tempo dopo il gol di Kvernadze, falliscono un calcio di rigore con Colombo e trovano il pareggio nella ripresa con Vasquez, prima dell’espulsione del capitano nel finale.
De Rossi sceglie il 3-5-2, con Bijlow tra i pali e Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo ci sono Ehizibue ed Ellertsson sugli esterni, mentre in mezzo giocano Sow, Frendrup e Baldanzi. In attacco viene confermata la coppia formata da Colombo e Osmajic.
Il Genoa trova la rete al 7′ con Baldanzi, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo un cross di Ellertsson. Il Frosinone, invece, è efficace alla prima occasione: al 14′ Kvernadze parte sulla destra, supera Marcandalli e batte Bijlow per l’1-0.
La squadra di De Rossi prova a reagire. Al 18′ Ehizibue calcia verso la porta, ma Masini si oppone. Al 22′ Baldanzi va vicino al pareggio, trovando però la risposta di Palmisani. Quattro minuti più tardi è Ostigard a provarci di testa, ma la conclusione è troppo centrale e il portiere del Frosinone blocca senza particolari difficoltà.
Al 35′ Ehizibue manda il pallone sopra la traversa, mentre al 37′ Osmajic non riesce a coordinarsi nel modo migliore e spreca un’altra opportunità. Il Frosinone torna a farsi vedere al 38′ con Calò, la cui conclusione termina fuori.
Nel finale di primo tempo arriva l’episodio che potrebbe cambiare la partita. Al 45′ il Genoa ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano di Cittadini sul tiro di Baldanzi. Dal dischetto si presenta Colombo, che però calcia fuori. Il primo tempo si chiude così con il Frosinone avanti 1-0.
Nella ripresa De Rossi cambia subito, sostituendo Baldanzi con Messias. Il Genoa trova il pareggio al 52′: calcio d’angolo battuto da Sow e colpo di testa di Vasquez, che supera Palmisani e firma l’1-1.
Il Frosinone prova nuovamente a riportarsi avanti. Al 55′ Ghedjemis cerca la conclusione, ma il pallone termina fuori. Al 65′ Kvernadze calcia di destro e Bijlow alza sopra la traversa. Un minuto più tardi Oyono ha un’altra opportunità per gli ospiti, ma spedisce il pallone alto.
All’82’ Meichtry, entrato al posto di Ellertsson, cerca la deviazione, trovando però l’opposizione di Masini. Nel finale il Genoa resta in 10 uomini: Vasquez viene espulso per una trattenuta su Fini.
Nel recupero il Frosinone ha la possibilità di trovare il gol della vittoria. Prima Bijlow interviene su Bobcek, poi Osmajic evita che Bragaglia possa concretizzare l’occasione. Il risultato non cambia: al Ferraris Genoa e Frosinone chiudono sull’1-1.
Per il Genoa il prossimo impegno è fissato per domenica 20 settembre alle 15, quando i rossoblu saranno impegnati a Parma.